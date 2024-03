Kadrovske težave MIR-a: Inšpektorica na bolniški, redarja ni

11.3.2024 | 18:20

Redarski avtomobil že od začetka leta miruje. (Foto: L. M.)

V občinah Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki od leta 2009 deluje skupni organ Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR), ki se mu je leta 2014 pridružila tudi občina Škocjan. A MIR je že od začetka letošnjega leta popolnoma neoperativen.

Menjav zaposlenih je bilo v 15 letih zelo veliko, zgodilo se je, da je inšpektorica ostala sama, in ni bilo prav dosti let, ko so bili zaposleni trije, inšpektorica in dva redarja.

A tako kritično, kot je zdaj, z MIR-om še ni bilo. Dolgoletna kadrovska podhranjenost je dosegla vrh, saj nimajo zaposlenega nobenega redarja več, zadnji je odšel konec lanskega leta, dolgoletna inšpektorica in vodja MIR-a pa je dolgotrajno bolniško odsotna. Služba je tako dejansko neoperativna, redarski avtomobil že lep čas stoji, na terenu ni nikogar.

L. Markelj