FOTO: Po padcu z višine s helikopterjem v UKC

8.3.2024 | 07:00

Po padcu z višine ... (Foto: PGD Zagorica)

... je poškodovanca odpeljal vojaški helikopter.

Tako pa so sredino posredovanje zabeležili gasilci PGD Videm Dobrepolje.

Minula dva dni sta bila pestra za dobrepoljske gasilce. Včeraj so ob 12.33 uri odhiteli v Predstruge na pomoč oboleli osebi. Spremljali so njene življenjske znake do prihoda dežurne zdravnice in reševalcev NMP.

Že v sredo ob 16.37 uri pa so posredovali skupaj s PGD Zagorica v Zagorici, kjer je oseba padla z višine treh metrov. Poškodovanca so oskrbeli in predali reševalcem NMP. Nato pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu K.O. GASILNI DOM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 2. NOVA GORA;

-od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI, izvod 1. PADEŽ;

-od 9.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA, izvod 5. SAMOSTOJEČA OMARICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI RATEŽU 1996.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, izvod 9. STARI TRG.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TPPolje Gabrijele med 8.00 in 10.30; TP -Skrovnik, pa med 11.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Šmarje 4 med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Boštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Pavlič med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Slogonsko, nizkonapetostno omrežje – Zevnik in Radanovič med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Gornji Obrež, nizkonapetostno omrežje – Smer Župeča vas pa med 8:30 in 12:00 uro.

M. K.