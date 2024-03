Po maščevalnem napadu prebivalca romskega naselja na občana se počutijo ogrožene

7.3.2024 | 18:15

Občina Brežice (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je na pobude občanov, ki se počutijo ogrožene zaradi maščevalnega napada prebivalca romskega naselja na občana, sklical sestanek s predstavniki policije. Pogovorili so se o stanju varnosti v občini, policija pa občane poziva k dosledni prijavi kaznivih dejanj, so danes sporočili z občine.

Sestanka so se poleg direktorja novomeške policijske uprave Igorja Juršiča in načelnika brežiške policijske postaje Srečka Medica, udeležili še predstavniki komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice in krajevnih skupnosti Velika Dolina in Cerklje ob Krki.

Kot je po pogovoru s predstavniki komisije in občine zagotovil Juršič, se policija redno odziva na vse podane prijave na razna kazniva dejanja na območju Brežic in jih obravnava. Zato pozivajo občane, da dosledno prijavljajo kazniva dejanja, ker bodo le tako lahko policisti odkrivali storilce in jih tudi obravnavali. Policija je izvršilna veja oblasti, ki po tistem, ko opravi svoje naloge v okviru pristojnosti, na nadaljevanje postopka nima več vpliva. V praksi sankcije doletijo obtožene po dveh letih in več, kar pogosto ustvari vtis v javnosti, da do sankcij niti ne pride, so v sporočilu za javnost zapisali na občini.

Molan je dejal, da bo občina v tem letu sklicala tudi varnostno-socialno konferenco oz. posvet o reševanju romskih vprašanj in nanjo povabila vse deležnike, kot je to storila leta 2021. Ker je tema kompleksna, je potrebno usklajeno in sistemsko reševanje, pri katerem je nujno sodelovanje države oz. njenih pristojnih institucij, saj so lokalne skupnosti same nemočne pri reševanju teh vprašanj. Župan je izpostavil, da časa za ukrepanje zmanjkuje, zato je treba čim prej začeti reševati nastale razmere.

Povedal je še, da je bil eden od 11 županov občin jugovzhodne Slovenije, ki so na podlagi spoznanj iz prakse pripravili predloge sprememb štirih zakonov s področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja, ki bi pripomogli k sistemskemu reševanju te kompleksne problematike. Žal pa državni zbor ni imel posluha za spremembo zakonodaje, ki bi omogočila tudi reševanje romskih vprašanj, so navedli.

Predstavnik komisije je dodal, da je tudi sam opozoril medije in pristojne službe, da v romskem naselju za otroke ni dobro poskrbljeno (brez obutve, primernih oblačil), kar lahko vsak obiskovalec naselja takoj opazi, na odziv pa še čaka.

Molan je sestanek zaključil z upanjem, da bo policija maksimalno poostrila nadzor in nadaljevala okrepljeno prisotnost na terenu. Pridružil se je tudi pozivu policije, da občani dosledno prijavljajo kazniva dejanja in prekrške, saj so na podlagi večkratnih kršitev tudi postopki uspešnejši in storilci sankcionirani, so še sporočili z občine.

M. K.

starejši najprej

Komentarji (2) 9h nazaj 7 (7) (0) (7)(0) Oceni toto kdaj bo ta država spravila v red cigane in zaščitila poštene ljudi davkoplačevalce ki prispevajo enormne sume denarja za cigane ki operirajo po Dolenjski brez vseh zadržkov. DO KDAJ ?? 7h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni true truic Ko bo suverena država in ne korporacija d.o.o. Takrat. Na vsa lokalna vprašanja bo potrebno brskat po globalni sliki in odgovori pridejo sami...