12-urna drama: Moški med pogajanji streljal v policijo, poškodovan ni bil nihče

7.3.2024 | 14:00

Poškodovano policijsko specialno vozilo (več fotografij - avtor je PU Novo mesto, spodaj v fotogaleriji). Pred lekarno je moški streljal s pištolo, iz hiše pa s šibrovko. Zapustil jo je po posredovanju s solzivcem.

Vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto je predstavil zahtevno in uspešno posredovanje policistov, ki je trajalo več kot 12 ur, ter prve ugotovitve kriminalistične preiskave. (Foto: M. Ž.)

Brežice - Ponoči, nekaj pred 2.30, se je končala včerajšnja drama v naselju Marof v Brežicah. France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, je ob 13. uri predstavil zahtevno in uspešno posredovanje policistov, ki je trajalo več kot 12 ur, ter prve ugotovitve kriminalistične preiskave. 59-letni moški, ki je med pogajanji streljal na policijska vozila in jih tudi zadel, je trenutno v zdravstveni ustanovi v Ljubljani.

Kot je povedal, so bili policisti o tem, da se v eni od lekarn v Brežicah nahaja moški, ki grozi s pištolo, včeraj obveščeni malo po 15. uri. Po odhodu iz lekarne je pred njo sprožil več strelov v zrak, policisti, ki so prišli na kraj, so ugotovili, da pri streljanju ni bil nihče poškodovan, prav tako tudi, da je moški odšel na kraj bivanja. Tja so napotili več policijskih patrulj Policijske postaje Brežice, ki so ugotovili, da se je moški zaprl v hišo in začel ponovno streljati.

»Policisti so nemudoma zavarovali bližnjo in širšo okolico, da bi zavarovali varnost bližnjih sosedov in ostalih občanov. Ugotovili so tudi, da je moški v hiši sam in da ima dovoljenej za več kosov lovskega orožja. Začeli so ga pozivati, da naj pride iz hiše, da naj se preda in položi orožje, vendar se na pozive ni odzival. Aktivirani sta bili specialna enota policije in policijski pogajalci. V naslednjih urah so se intenzivno odvijala policijska pogajanja in pozivi k predaji moškega, vendar se ta ni odzival. Med pogajanji je moški večkrat streljal proti policijskim vozilom ter jih tudi zadel in poškodoval, pri tem pa policisti niso bili poškodovani. V zgodnjih jutranjih urah današnjega dne so policijski specialci v hišo odvrgli plinska sredstva, posledično je moški prišel iz hiše in se predal,« je Božičnik orisal dramatični dogodek v Brežicah.

Policisti so ponoči zavarovali širše območje v bližini hiše 59-letnika. (Foto: arhiv DL; M. L.)

59-letniku, neuradno naj bi šlo za bivšega policista, česar Božičnik ni potrdil, rekel je, da je bil vešč z orožjem, so odvzeli prostost in ga pridržali. Nato so ga odpeljali na pregled v zdravstveno ustanovo v Brežicah, po končanem pregledu pa v zdravstveno ustanovo v Ljubljano.

»Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU NM nadaljujejo kriminalistično preiskavo. Opravili smo ogled kraja kaznivega dejanja v lekarni, prav tako smo opravili oglede poškodovanih službenih vozil policije. Na okrožno državno tožilstvo smo podali tudi pobudo za izdajo odredbe za hišno preiskavo. Trenutno obravnavamo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti in kaznivo dejanje, povezano z napadom na policiste. Po končani kriminalistični preiskavi bomo na državno tožilstvo podali kazensko ovadbo,« je dejal France Božičnik.

Poudaril je, da so na policiji ponosni na vse policiste, ki so včeraj sodelovali pri reševanju krizne situacije, ki se je dogajala v strnjenem naselju in je trajala več kot 12 ur. »S taktičnim pristopom, strokovnim znanjem, vztrajnostjo in potrpežljivostjo smo uspeli zagotoviti, da ni prišlo do smrtnih žrtev, da nihče ni bil poškodovan in da ni bil poškodovan niti osumljenec. Policisti so uporabljali moderno in kakovostno opremo, kar je pogoj, da lahko tudi varno rešujejo tovrstne kritične situacije, kot se je včeraj zgodila v Brežicah,« je izpostavil in se zahvalil tudi vsem okoliškim prebivalcem za potrpežljivost in upoštevanje policijskih navodil.

M. Ž.

