FOTO: Strojevodja trčenja ni mogel preprečiti - 39-letnik hudo poškodovan

6.3.2024 | 10:00

39-letni voznik osebnega avotmobila je hudo poškodovan. (Fotografije: PGD Kamence)

Poročali smo že, da je včeraj nekaj pred 16. uro v Potočni vasi vlak trčil v osebni avto. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 39-letni voznik peljal osebni avtomobil po lokalni cesti iz smeri Potočne vasi proti Muhaberju. Pred prehodom ceste čez železniško progo, kjer na prihod vlaka opozarja svetlobna signalizacija, ni ustavil, ampak je zapeljal na progo v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane pripeljal potniški vlak.

Strojevodja naj bi začel zavirati, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Hudo poškodovanega 39-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Prometna nesreča v Brežicah

Nekaj pred 20. uro se je zgodila prometna nesreča v Brežicah. Po prvih ugotovitvah policistov je 64-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v prometno signalizacijo in drevo. Voznica in 70-letni potnik sta se v nesreči lažje poškodovala.

V Sevnici zasegli dva mopeda

Sevniški policisti so med kontrolo prometa na Kvedrovi cesti nekaj pred 15. uro ustavljali voznika mopeda, ki znakov policistov ni upošteval in je poskušal pobegniti. Mladoletnega kršitelja cestno prometnih predpisov so prijeli in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Moped so mu zasegli in o kršitvah seznanili starše mladoletnika.

Prav tako na Kvedrovi cesti so okoli 17.30 kontrolirali mladoletno voznico mopeda znamke Piaggio. Zaradi suma, da je moped nedovoljeno predelan, so odredili izredni tehnični pregled, kjer so potrdili, da gre za predelavo. Moped so zasegli, o kršitvah obvestili starše in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zaščitili žrtev in nasilnežu prepovedali približevanje

Policisti PP Novo mesto so okoli 21. ure posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v Novem mestu. Ugotovili so, da je 45-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko in jo poškodoval. Izrekli so mu prepoved približevanja, da ne bi ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper 45-letnika bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Tatvine

Z dvorišča podjetja v Krškem je v noči na torek nekdo ukradel pnevmatsko kladivo znamke Hammer.

Med 7.30 in 11. uro včeraj je z dvorišča izobraževalne ustanove na Seidlovi cesti v Novem mestu neznanecukradel električno skiro Xiaomi MI Pro2.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rakovec, Kapele, Jesenice, Rigonce, Orešje na Bizeljskem) včeraj prijeli 24 državljanov Iraka, 20 Afganistana, 19 Sirije, 13 Turčije, sedem državljanov Egipta, pet Maroka, štiri Pakistana, tri Irana, dva državljana Rusije in državljana Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Balkovci, Preloka) so prijeli deset državljanov Sirije in na območju PP Metlika (Metlika) devet državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 81. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 203 klice. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, prometno nesrečo z lažjimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. V Sevnici so zasegli mopeda kršiteljema cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.