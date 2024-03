V Potočni vasi vlak v avto; iz Kolpe izvlekli truplo; potresni sunek pri Sevnici

5.3.2024 | 18:30

To ni bila prva takšna nesreča v Potočni vasi.

Leta 2008 denimo je vlak trčil v zadnji del mestnega avtobusa. (Fotografiji: arhiv DL)

V Potočni vasi v Novem mestu je na železniškem prehodu popoldne ob 16. uri potniški vlak trčil v osebni avtomobil.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator avtomobila, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila, vozilo razrezali in odstranili izpod vlaka ter nudili pomoč avtovleki.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na vlaku ni bilo poškodovanih oseb, še dodajajo na regijskem centru za obveščanje.

Hrvaški policisti iz Kolpe izvlekli truplo moškega

Potapljači intervencijske enote policijske uprave v hrvaškem Karlovcu so iz reke Kolpe izvlekli truplo za zdaj neznanega moškega, je danes sporočila hrvaška policija. Dodala je, da je iskanje v reki začela po informacijah, ki ji jih je minuli torek posredovala slovenska policija.

Po večdnevnem iskanju, v katerem so sodelovali tako hrvaški kot slovenski policisti, so potapljači truplo moškega našli v bližini Vinice, na območju naselja Vukova Gorica v občini Netretić in ga izvlekli iz reke.

Za ugotovitev vseh okoliščin dogodka bo policija izvedla kriminalistično preiskavo, pristojni organi pa obdukcijo trupla, da bi tako ugotovili identiteto in vzrok smrti moškega, je na spletni strani še zapisala policijska uprava v Karlovcu.

Šibek potresni sunek v bližini Sevnice

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 18.26 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 65 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Sevnice.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci manjših naselij med Sevnico, Krškim in Škocjanom, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

M. K.