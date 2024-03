Dan Civilne zaščite - posavski nagrajenci

5.3.2024 | 12:15

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Sevnica

Sevnica - Prvega marca tradicionalno v Sloveniji obeležimo dan Civilne zaščite. To je dan vseh tistih, katerih poslanstvo je solidarno skrbeti za varnost in zaščito prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah ter drugih dogodkih.

Posavska prireditev je včeraj potekala v Kulturni dvorani Sevnica v organizaciji Občine Sevnice ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice. Tudi na njej so podelili priznanja zaslužnim posameznikom in društvom.

Zlati znak CZ je prejel Gašper Janežič, poveljnik Gasilske zveze Sevnica, regijski poveljnik in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Darko Anžiček, član Štaba CZ Mestne občine Krško, član Društva potapljačev Vidra Krško in član podvodne reševalne službe, reševalne postaje Krško pa je zlati znak prejel že na državni prireditvi pred dnevi na Brdu pri Kranju.

Srebrni znak je še v roke Boruta Simončiča, namestnika poveljnika štaba CZ Občine Sevnica in namestnik predsednika Gasilske zveze Sevnica.

Bronasti znak CZ pa so prejeli Boštjan Repovž, predsednik nadzornega odbora Gasilske zveze Sevnica in član Šentjanž, Metka Jarkovič, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Brežice, Domen Gramc iz PGD Kostanjevica na Krki in Anton Starc, vodja gasilske operativne enote Poklicne gasilske enote v Krškem.

V letošnjem letu praznujejo okrogle obletnice Prostovoljna gasilska društva, ki za svoje dolgoletno, uspešno in nesebično delo prejmejo priznanja ob visokih jubilejih. Predlagatelj priznanj je Gasilska zveza Slovenije. V Posavju so priznanja na včerajšnji slovesnosti prejela prostovoljna gasilska društva Boštanj, Mostec, Mihalovec (srebrni znak) in Veliki Obrež (zlati znak).

M. K.

