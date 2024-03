FOTO: Obilna žetev policistov - v hiši pravi nasad konoplje; danes potres pri Črnomlju

5.3.2024 | 11:00

Imeli so kaj videti, pa tudi pobrati ... (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PU Ljubljana)

Ribniški policisti so včeraj na podlagi odredbe pristojnega sodišča v okolici Ribnice opravili hišno preiskavo pri 40-letnemu osumljencu. Med hišno preiskavo so odkrili štiri posebno prirejene prostore za gojenje prepovedane konoplje, v katerih je bilo posajenih kar 1039 rastlin. Te so zasegli, prav tako pa vse pripomočke za gojenje rastlin in 16 večjih vreč različnih delov rastline konoplje, so sporočili s PU Ljubljana.

Osumljencu so odvzeli prostost in ga bodo v naslednjih dneh privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Šibek potresni sunek v bližini Črnomlja

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 9.49 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 73 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, pri Črnomlju, pa sporočajo iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 3. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci okoliških krajev.

M. K.

