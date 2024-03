Za rokometni pokal Slovenije v Trebnjem in Litiji

5.3.2024 | 08:00

Trebanjska dvorana bo gostila moški zaključni turnir rokometnega pokala. (Foto: arhiv; RK Trimo Trebnje)

Trebnje/Litija - Znani sta prizorišči zaključnih turnirjev rokometnega pokala Slovenije. Četverica najboljših ženskih ekip se bo za lovoriko merila v Litiji, v moški konkurenci pa bo turnir potekal v Trebnjem, je na spletni strani sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Najprej bo na sporedu turnir v moški konkurenci, ki bo 5. in 6. aprila. Na podlagi prijav za organizacijo, ki sta ju podala dva zainteresirana prireditelja, je točkovanje kriterijev vlogo organizatorja dodelilo vodilni ekipi državnega prvenstva Trimu iz Trebnjega.

Ob domači zasedbi Trima, ki je za uvrstitev v polfinale premagala Moškanjce-Gorišnico (40:22), je udeleženec polfinala tudi Koper (34:28), ki je v četrtfinalu premagal Jeruzalem Ormož.

Preostala polfinalista bosta marca. Že v torek se bosta ob 19. uri v Zasavju za napredovanje pomerili ekipi Dola TKI Hrastnika in Slovenj Gradca, medtem ko bo zmagovalec dvoboja med Krko in Celjem Pivovarno Laško znan 20. marca v Novem mestu.

Organizator zaključnega tekmovanja v moški konkurenci je za nastopajoče ekipe zagotovil denarni sklad in se zavezal posebej za ta dogodek preurediti športno dvorano na način, da bo omogočal pravi praznik rokometa s primerno kuliso. Ob tem bo poskrbel za pester spremljevalni program ter vanj vključil širše lokalno okolje, je še zapisala rokometna zveza.

Zaključni turnir ženskega pokalnega tekmovanja bo 20. in 21. aprila, organizator dogodka pa bo ekipa Litije. Zasavke so za nastop na zaključnem turnirju v gosteh ugnale Koper (29:25), Trgo ABC Izola je v četrtfinalu ugnala Žiher hiše Ptuj - Ormož (29:23), tretja polfinalistka pa je zasedba Mlinotesta Ajdovščine, ki je bila boljša od Krke (40:22).

Zadnje polfinalistke so brez boja postale igralke Krima Mercatorja, ki so tudi branilke naslova in tokrat naskakujejo 30. pokalni naslov. Sava Kranj je namreč zaradi odsotnosti večjega števila igralk četrtfinalni dvoboj predala.

M. K.