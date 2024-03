Nezadovoljni Šentjernejčani - pogrešajo dve zdravnici

Zdravstvena postaja Šentjernej - dve zdravnici splošne medicine sta na daljšem bolniškem dopustu.

Šentjernej - »Kaj se dogaja na zdravstveni postaji Šentjernej? Zdravstveno osebje ne dela, dve zdravnici sta na bolniškem dopustu, nihče se ne oglaša na telefon, ne odgovarja na mejle, skratka ljudje so nezadovoljni,« je na nedavni občinski seji izpostavil svetnik Franc Hudoklin (SLS).

Franc Hudoklin (SLS) je opozoril na kadrovski manjko v ZP Šentjernej.

Župan Jože Simončič je povedal, da je bil v stiku z vodstvom Zdravstvenega doma Novo mesto. Dve zdravnici družinske medicine od treh sta na daljšem bolniškem dopustu, nadomeščanje je urejeno, se pa ubadajo s kadrovsko stisko.

Direktorica zdravstvenega doma Alenka Simonič to potrdi tudi nam: ena zdravnica manjka od srede januarja, druga od konca januarja. Trajanje odsotnosti zaenkrat ni znano.

Nadomeščanje je urejeno

Alenka Simonič, direktorica ZD Novo mesto

»Njuno odsotnost, poleg svojega rednega dela, nadomeščajo ostali zdravniki družinske medicine, kolikor je mogoče tudi na lokaciji šentjernejske zdravstvene postaje oz. v svojih ambulantah v Novem mestu. Za zagotovitev vseh potrebnih storitev za uporabnike ekipe delo opravljajo tudi med vikendom. V ambulanti v ZP Šentjernej sta stalno prisotni dve medicinski sestri, telefonskih klicev in elektronskih sporočil je izredno veliko, zato tudi uporabnike naprošamo za strpnost in razumevanje,« pove Simoničeva.

Poudari, da nadomeščanje nikakor ni povezano s stavko zdravnikov in vse storitve zaenkrat normalno izvajajo. »Pomanjkanje predvsem družinskih zdravnikov je sistemski problem, zato že zelo dolgo od odločevalcev pričakujemo sistemske rešitve. Obremenitve vseh obstoječih ambulant so ogromne, poleg tega zagotavljamo nadomeščanje odsotnih zdravnikov tudi na lokaciji Novo mesto, za kar gre tudi na tem mestu velika zahvala našim timom za pripravljenost in požrtvovalnost,« še doda Simoničeva.

