FOTO: Številne kršitve tovornjakarja - premalo počival, preveč pil, tovornjak pa 'puščal'

4.3.2024 | 14:20

Foto: SENP

Zavorni kolut je bil povsem nabrazdan in napokan

V četrtek okoli 13. ure so policisti Specializirane enote za nadzor prometa skupaj s policisti Urada za informatiko in telekomunikacije z vozilom za snemanje vozil in voznikov v času vožnje opravljali nadzor prometa na relaciji Novo mesto – Brežice.

Pri počivališču Zaloke so dohiteli voznika tovornega vozila srbskih registrskih oznak, ki je vijugal po vozišču in vozil po odstavnem pasu. Zaradi nezanesljive in nevarne vožnje so ga ustavili in kontrolirali. Pri pregledu vozila so ugotovili, da vozilo ni tehnično brezhibno, saj je bilo zaznanih več napak, predvsem na sistemu za ustavljanje, kjer je bil zavorni kolut povsem nabrazdan in napokan, iz vozila so iztekale tekočine (olje, zavorno olje, …). Prav tako je bilo ugotovljeno, da 43-letni voznik ne spoštuje predpisane tedenske počitke, saj je brez počitka vozil kar 12 dni zapored. Zatajil je podatke na tahografu, ker je na različne načine prikril oziroma zatajil vožnje in druga dela. Med kontrolo je bil z voznikom opravljen tudi preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, ki je pokazal rezultat 0,77 mg alkohola na liter izdihanega zraka, danes poročajo s PU Novo mesto.

Voznika so izločili iz prometa, mu odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog v skupnem znesku 4.000 evrov in ga zaradi vožnje pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom privedli pred pristojno sodišče v Krškem. Sodnica mu je s sodbo izrekla globo v višini 1.200 evrov ter stransko sankcijo 18 kazenskih točk. Vozniku je bil vročen tudi plačilni nalog za pravno osebo za kršitve v skupnem znesku 15.500 evrov.

M. K.