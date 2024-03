FOTO: V kombiju 22 tujcev, voznik bežal; za volanom pijani mladoletnik

4.3.2024 | 13:30

V kombiju je bilo 22 migrantov.

Zaseženi Mercedes vito (Foto: PP Brežice)

V avdiju je Romun prevažal šest Turkov. (Foto: PPIU PU Novo mesto)

V BMW, ki ga je prav tako vozil romunski državljan, pa je bilo pet Iračanov. (Foto: PPIU PU Novo mesto)

Policisti PP Krško so bili v noči na soboto obveščeni o motečem ravnanju neznancev, ki naj bi na Cesti 4. julija z avtomobilom vozili okoli stanovanjskih blokov in z objestno vožnjo motili javni red in mir. Izsledili in ustavili so mladoletnika, ki je vozil osebni avtomobil. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,41 miligrama alkohola (0,85 g/kg). Zasegli so mu avto, o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in o njegovem ravnanju obvestili starše, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Avtomobil zasegli 18-letniku brez vozniške

Med kontrolo prometa na Šmihelski cesti so policisti PP Novo mesto v soboto okoli 20. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 18-letnika, ki nima vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal izpita, v vozilu pa je prevaža več oseb, kot je to dovoljeno. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Padel voznik električnega skiroja

Iz novomeške bolnišnice so policiste v soboto obvestili, da oskrbujejo 44-letnega moškega, ki naj bi padel z električnim skirojem. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na Kandijski cesti v Novem mestu, kjer je 44-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad skirojem in padel. Pri tem se je lažje poškodoval, zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na Planini na območju Semiča je med 28. 2. in 1. 3. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1.500 evrov.

Na parkirnem prostoru na območju Gabrja je v petek. nekaj pred 21. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Šmarjeških Toplicah je v petek nekaj pred 23. uro nekdo poskušal vlomiti v nedograjeno stanovanjsko hišo. Ob sprožitvi alarmne naprave je storilec pobegnil.

V Krški vasi je v soboto okoli 21. ure nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Storilca je ob sprožitvi alarmne naprave pobegnil in po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel.

Na parkirnem prostoru na območju Gorenjega Kamenja je v noči na nedeljo neznanec vlomil v pet avtomobilov. Iz enega vozila je ukradel električno ročno orodje, iz drugega pa denarnico z dokumenti in denarjem. Na treh vozilih je povzročil škodo zaradi poskusa vlomov. Policisti vlomilca še iščejo.

Med 26. 2. in 3. 3. je na območju Ponikev (PP Brežice) neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel agregat.

Mladostniki razgrajali v gostilni v Krškem, v lokalu tudi metliški policisti

V petek okoli 23. ure so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Krškem, kjer naj bi prišlo do spora in pretepa med mladostniki. Takoj so odšli na kraj in vzpostavili javni red in mir. 16-letnemu kršitelju, ki se tudi po prihodu policistov ni pomiril in je nadaljeval z žaljenjem in kršenjem javnega reda, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in o njegovem ravnanju obvestili starše. Ugotovili so identiteto še treh mladoletnikov, zoper katere bodo na sodišče zaradi kršitev javnega reda in miru podali obdolžilni predlog.

V noči na soboto so zaradi kršitve javnega reda in miru v gostinskem lokalu posredovali tudi metliški policisti. 43-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, je nadlegoval goste lokala, razbil je kozarec in napadel varnostnika. Kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapce in migrante

V soboto okoli 7. ure so policisti v naselju Črnc kontrolirali voznika kombija Mercedes vito bosanskih registrskih oznak. Voznik je skušal pobegniti, vendar so ga izsledili in prijeli. Ugotovili so, da gre za 27-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je prevažal 12 državljana Iraka, osem državljanov Irana in dva državljana Turčije.

V soboto popoldne so v Slovenski vasi kontrolirali voznika osebnega avtomobila Audi A4 nemških registrskih oznak. 55-letni državljan Romunije je prevažal šest državljanov Turčije.

V minuli noči so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW 320 nemških registrskih oznak. Ugotovili so, da 44-letni državljan Romunije v vozilu prevaža pet državljanov Iraka, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Tihotapcem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 1. 3. in 4. 3. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Kapele, Podvinje, Jereslavec, Brezje pri Veliki Dolini, Mihalovec, Bukošek, Gorenji Lenart, Nova vas pri Mokricah) prijeli 80 državljanov Sirije, 68 Afganistana, 25 Indije, 21 Maroka, 20 Rusije, devet državljanov Egipta, osem Konga, šest Sierra Leoneja, pet državljanov Turčije, Iraka in Bangladeša, štiri državljane Nepala, tri Pakistana, dva državljana Senegala, Kameruna in Gane ter državljana Somalije in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Vrhovci) so prijeli štiri državljane Maroka in dva iz Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 1. 3. in 4. 3. posredovali v 189. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 580 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 23 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila štirim, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 39. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in pridržali kršitelje v Novem mestu, Metliki in Krškem. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, kurjenja v naravnem okolju, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

