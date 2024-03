V Brežicah proti izpostavi azilnega doma na Obrežju; Molan: Odločitev je 'diktatorska'

Nadzor nad ilegalnimi migracijami - vsakodnevni prizori v Posavju (Foto: arhiv DL; M. L.)

Ljubljana/Brežice/Obrežje - Vlada je v četrtek, kot je znano, sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito organizirata izpostavi azilnega doma na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi. V brežiški občini, ki je o takšnih načrtih predhodno nihče ni obvestil, tem nameram nasprotujejo - nocoj bosta o tem razpravljala Sveta KS Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina, jutri popoldne pa brežiški občinski svet.

Vlada je sprejela sklep, da se za potrebe nastanitve vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito v skladu z zakonom o mednarodni zaščiti na območju bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi v objektih, s katerimi razpolaga Republika Slovenija, organizirata izpostavi azilnega doma. Šlo naj bi za začasne nujne objekte za čas trajanja višje sile, vendar največ za tri leta.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve se je namreč število nedovoljenih vstopov v Slovenijo v lanskem letu bistveno povečalo. Posledično se povečuje tudi število oseb, ki vložijo prošnjo za mednarodno zaščito. Kot so zapisali v Ukomu, vlada usklajuje aktivnosti na tem področju s sosednjimi državami in z Evropsko unijo, pa tudi z državami iz soseščine ter temu ustrezno prilagaja in koordinira svoje aktivnosti.

Vlada je sicer januarja že sprejela sklep, da se za potrebe policijskih postopkov s tujci na območju nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Obrežje za največ tri leta postavijo začasni objekti. V četrtek pa so torej sklenili, da se tam in v Središču ob Dravi vzpostavita še izpostavi azilnega doma.

Nocoj bosta o tem razpravljala Sveta KS Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina. Po seji nameravajo izdati sporočilo za javnost. Jutri popoldne pa je v Brežicah sklicana izredna seja tamkajšnjega občinskega sveta. Nanjo so med drugim vabljeni predstavniki Policije, Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov in predstavniki omenjenih Krajevnih skupnosti.

Nad odločitvijo o izpostavah azilnega doma presenečeni

Po besedah župana Ivana Molana v brežiški občini o tem, da namerava država pri njih urediti izpostavo azilnega doma, niso bili obveščeni, prav tako se o tem z njimi prej ni pogovarjal nihče. "To se nam še ni zgodilo," je dejal. Odločitev zato označuje kot "diktatorsko".

Opozarja, da je območje, kjer naj bi stala izpostava azilnega doma, neprimerno. Gre namreč območje, kjer je gibanje omejeno, in območje avtoceste. Znano pa je, da se lahko migranti, ki bivajo v azilnih domovih, prosto gibajo, je povedal.

Prav tako si ne predstavlja, kako bosta lahko na istem območju delovala tako registracijski center (odločitev o slednjem je vlada, kot omenjeno, sprejela januarja) kot izpostava azilnega doma. Prvi je namreč zaprtega tipa, drugi pa odprtega, je dejal.

Opozarja, da na območju, kjer naj bi stal azilni dom, ni nobene infrastrukture, ki bi jo lahko uporabljali migranti, kot so trgovine, banka, šola in podobno: "Zato menim, da gre za sklep, o katerem nihče ni premislil in je za našo občino popolnoma nesprejemljiv."

Molan pa tudi ne verjame zagotovilom, da bosta izpostavi zgolj začasni. "Začasno so bili postavljeni tudi mejni prehodi leta 1991. Stojijo še zdaj," je dejal.

