Danes brez elektrike

4.3.2024 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR na izvodu S.O. R1. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKVE, na izvodu LOVRIN;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1, na izvodu GORENJE TRIBUČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS, TP BOLDRAŽ, TP BOLDRAŽ 2, TP RADOVICA, TP RADOVICA 2, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH, TP OSTRIŽ, TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, TP ŽELEZNIKI, TP VIDOŠIČI, TP KAMENICA1, TP KAMENICA2, TP KRMAČINA, TP DRAŠIČI, TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, izvod 5. SALOPEK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2 , izvod 4.PROTI TP 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU 1958, TP STRUGA, TP KIJ 1997, TP LUTRŠKO SELO 1997;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 2;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL 1977.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, izvod 4.ČEŠNJEVEK VIKENDI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Sela Hom, nizkonapetostno omrežje – Sela Kamnje;

- od 9:00 do 12:00 pa na območju transformatorske postaje Gorenja vas, nizkonapetostno omrežje – Vodovod.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Jelša Veliki Podlog, nizkonapetostno omrežje – Podlog med 8. in 13. uro.

M. K.