FOTO: Avto pogorel; na prehodu zbil peško, je hudo poškodovana

3.3.2024 | 18:40

V Kerinovem Grmu je pogorel zapuščen avto. (Foto: PGE Krško)

Sinoči okoli 19.30 se je zgodila prometna nesreča na Reški cesti v Kočevju, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega vozila odvzel prednost peški, ki je šla čez prehod za pešce, in trčil v njo. V nesreči se je peška huje poškodovala, vendar po doslej znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana. Policisti še zbirajo obvestila in bodo o vseh okoliščinah nesreče obveščali pristojno državno tožilstvo.

Tudi gorelo

Danes ob 16.16 je v gozdu ob cesti Stara Lipa – Vinica, pri odcepu za Hrast pri Vinici, občina Črnomelj, gorel kup odpadkov. Ogenj so pogasili gasilci PGD Hrast-Perudina, poroča regijski center za obveščanje.

Ob 8.32 je v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Včeraj ob 14.46 pa je pri Dobruški vasi pri Škocjanu gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Dobrava so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

M. K.