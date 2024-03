Izbor slovenskega podjetja leta

1.3.2024

Na Brdu pri Kranju bo skupina Media24 v sredo, 6. marca, pripravila zaključno prireditev izbora Podjetje leta. Na njej bodo podelili priznanja najboljšim podjetjem, ki so pred tem zmagala na regijskih izborih.

Za laskavi naziv slovenskega podjetja leta se bodo tako potegovali tudi zmagovalci izbora Dolenjsko-posavsko podjetje leta, ki smo ga na Dolenjskem listu pripravili skupaj z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, GZS Posavsko gospodarsko zbornico in strateškim partnerjem projekta Prvo bonitetno agencijo – EBONITETE.si.

V finale nacionalnega izbora so se z našega območja uvrstili: novomeška tovarna zdravil Krka (v kategoriji velikih podjetij), krški proizvajalec linij za sortiranje odpadkov Willy Stadler (v kategoriji srednje velikih podjetij) in očesni center Oftalmo, Očesni center Preskar (v kategoriji mikro in majhnih podjetij).

Nacionalni partner dogodka Slovensko podjetje leta je Javna agencija Republike Slovenije SPIRIT.