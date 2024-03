Potres pri Novem mestu; iz gostilne se je kadilo

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.38 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,7. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 62 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Novega mesta.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Novega mesta z okolico, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje

Kadilo se je iz gostilne

Ponoči ob 1.34 se je v ulici Na Brezovico v Novem mestu v prostoru gostinskega objekta kadilo iz požarne centrale. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so opravili pregled s termovizijsko kamero in prezračili prostore, pregrevala se je elektronika požarne centrale.

Tlelo na požarišču

Ob 8.18 je v Dobruški vasi pri Škocjanu tlelo na požarišču stanovanjskega objekta, ki je pogorel ponoči. Gasilci PGD Škocjan so pogasili tleči material na okoli petih kvadratnih metrih.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 9:20 do 11:20 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, izvod Gostilna Ves.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOČNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA 1997, TP ZAGORICA PRI ZBURAH 1997, TP ZABORŠT 1995, TP DOL PRI ZBURAH 1978, TP LEŠČEVJE, TP MALA STRMICA 1991, TP SELA PRI ZBURAH 1978, TP VEL. STRMICA 1991;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI PREKOPI 1997, TP LEDEČA VAS 1997, TP GRUČA 1997, TP GOR. PREKOPA 1981, TP DOL. PREKOPA 1969.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, izvod 4. ČEŠNJEVEK VIKENDI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava med 9:00 in 12:00 uro na območju TP Bistrica vas Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Bistrica vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Krško mesto na območju TP Roto kolonija Videm, nizkonapetostno omrežje – Kolonija levo proti Zdolam med 12. in 15. uro; na območju TP Pesje med 6.30 in 7. uro ter med 10. in 10.30 uro; na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje – Levo proti glavni cesti med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Boštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Androjna med 8. in 14. uro; na področju nadzorništvo Mokronog pa na območju TP Tržišče, nizkonapetostno omrežje – Bencinska črpalka med 11. in 13. uro.

