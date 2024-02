Sadjarski dnevi Posavja: Pridelovalcu odrivajo drobiž

28.2.2024 | 13:30

Mitja Molan (Foto: M. L.)

Artiče - V Artičah so se sadjarji zbrali na 29. Sadjarskih dnevih Posavja. Tokratno delovno srečanje, na katerem so na začetku zbrane nagovorili predsednik Sadjarskega društva Artiče Mitja Molan, predsednik KGZS Roman Žveglič in državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Blaž Germšek, so posvetili predvsem ekonomiki sadjarjenja. Sicer so govorili o obvladovanju marmorirane smrdljivke v Sloveniji, škodljivca v sadjarstvu, ki je pogost predvsem na Primorskem, a vse bolj tudi v naših krajih. Ena od tem je bilo tudi jagodičevje, katerega pridelava je v Posavju v porastu, kot to velja tudi za lešnike in orehe, medtem ko se zmanjšuje pridelava jabolk, hrušk in breskev.

Mitja Molan: Kljub ukrepom države, ki naj bi podprli panogo, gre očitno nekaj narobe, kajti samooskrba pada tudi pri sadju – Občutno zmanjšanje števila sadjarskih kmetij

M. Luzar