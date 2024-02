Danes brez elektrike

28.2.2024 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI TREBNJEM izvod 3. ZEMELJSKO PROTI TREBNJEM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJI VRH , TP GORENJCI , TP LIPOVEC , TP VAVPČA VAS;

- od 8:00 do 16:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP JARČEVA , izvod blok 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINC, izvod 3.KUZELNA VAS - MIKLAVČIČ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA .

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Selska gora, nizkonapetostno omrežje – Selska gora.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Mihalovec, nizkonapetostno omrežje – Petrinčič Ivan med 8:30 in 12:00 uro.

M. K.