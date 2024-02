Napadel očeta in ga poškodoval; stepli so se pred trgovskim centrom

27.2.2024 | 10:30

Včerajšnji požar na Malem Cirniku (Foto: PGD Šentrupert)

Trebanjski policisti so v minuli noči posredovali zaradi nasilja v družini. 21-letni moški, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kršitev in kaznivih dejanj z elementi nasilja, je napadel očeta in ga poškodoval, z leseno palico razbijal pohištvo v hiši in ga poškodoval, ustrahoval ostale družinske člane, potem pa odšel od doma. Policisti so ga kmalu prijeli in mu izrekli prepoved približevanja družinskim članom. Ovadili ga bodo zaradi nasilja v družini.

Trije ostali brez avta, vozniške nimajo že od prej

Med kontrolo prometa v Leskovcu pri Krškem so policisti PP Krško včeraj okoli 11.30 ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat lupo. 82-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 16. ure so na območju Kostanjevice ob Krki zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. 28-letni kršitelj, ki prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil. Vozilo so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov seznanili pristojno sodišče.

Sevniški policisti pa so nekaj pred 20. uro v Sevnici kontrolirali voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Ugotovili so, da 43-letni kršitelj vozi pod vplivom alkohola in nima vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pretep na parkirišču

Nekaj pred 20. uro so bili policisti obveščeni o pretepu na parkirnem prostoru trgovskega centra v Novem mestu. V pretepu sta bila lažje poškodovana dva moška iz Brezja, ki so ju reševalci oskrbeli na kraju. Po prvih zbranih obvestilih naj bi trije osumljenci z območja Šentjerneja na parkirnem prostoru pretepli oškodovanca in ju poškropili s solzivcem. Vsi udeleženci pretepa se med sabo poznajo in so v sporu. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in ugotavljanjem identitete storilcev. Po zaključeni preiskavi bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

V požaru nihče poškodovan, vzroke ugotavljajo danes

Včeraj popoldne je, kot smo s fotografijami že poročali, zagorelo na stanovanjski hiši na Malem Cirniku pri Šentjanžu. Požar so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Policisti bodo danes opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Jereslavec, Obrežje, Mostec, Kapele) včeraj prijeli 14 državljanov Nepala, deset Afganistana, šest Sirije, dva državljana Bangladeša in Turčije, državljana Jordanije in Somalije. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli tri državljane Sirije, dva državljana Alžirije in Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v skupno 72. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 197 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.