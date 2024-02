MO NM: Sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč

27.2.2024 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila poziv za sofinanciranje nakupa male čistilne naprave ter hišnih črpališč za leto 2024. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v novomeški občini na območju s pogoji za postavitev naprav, zainteresirani prosilci pa lahko oddajo vlogo za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev oziroma od 1. marca 2024 do 30. oktobra 2024, so sporočili z rotovža.



Za sredstva lahko kandidirajo prosilci z območij Mestne občine Novo mesto, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, kjer je skladno s Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo predvidena postavitev male čistilne naprave in kjer se ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

Upravičenci vlogo s prilogami posredujejo v zaprti ovojnici po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali jo oddajo osebno. Ostale informacije o pozivu in vloga za sofinanciranje so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

M. K.