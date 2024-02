Sproščeni obiski v brežiški bolnišnici

26.2.2024 | 14:00

SB Brežice (Foto: arhiv DL)

Brežice - Zaradi zmanjšanja števila hospitaliziranih pacientov s covidom in drugimi respiratornimi boleznimi se od torka, 27. februarja naprej, ponovno omogočijo obiski svojcev na vseh oddelkih SB Brežice, so sporočili iz bolnišnice.

Ker je pojavnost različnih respiratornih okužb v okolju še vedno znatna, pa obiskovalce prosijo za spoštovanje navodil, ''ki omogočajo varovanje zdravja vseh udeležencev''.

Tako naj bo hkrati pri enem pacientu na obisku največ en obiskovalec, slednji naj si razkužujejo roke, ohranjano ustrezno varnostno razdaljo do pacientov in drugih obiskovalcev in ne posedajo po bolniških posteljah. V sobah s pacienti pa naj obiskovalci uporabljajo zaščitne maske.

M. K.