Na počitnice dolenjski, belokranjski in posavski učenci in dijaki

26.2.2024 | 07:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Za okoli 122.000 učencev in dijakov z vzhoda Slovenije se danes začenjajo težko pričakovane zimske počitnice. Medtem pa bodo v šolske klopi spet sedli njihovi vrstniki iz osrednjega in zahodnega dela države. Organizatorji so v času počitnic pripravili pester nabor brezplačnih dejavnosti in programov, vključno z obilico športnih dogodkov.

Minuli teden so počitnice uživali šolarji iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja. Na počitnice se zdaj odpravlja še druga polovica šolarjev oziroma 85.399 učencev in 36.561 dijakov iz jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske regije.

V tem tednu se bodo šolarji lahko udeležili številnih dejavnosti, ki so jih pripravili organizatorji. Nekaj jih najdete tudi v naših Namigih za premik.

Ker med počitnicami še bolj kot sicer oživijo smučišča, policija opozarja na previdnost.

Šolarji bodo v šolske klopi znova sedli v ponedeljek, 4. marca. Naslednje počitnice jih čakajo v maju.

STA; M. K.