Spodrsljaj Trima, Krka zanesljivo

25.2.2024 | 10:00

Fotografije so s tekme Krka : Škofljica (Foto: Sebastjan Pust)

V 17. krogu lige NLB so trebanjski rokometaši izgubili v Slovenj Gradcu, a zadržali prvo mesto na lestvici. Zanesljivo je zmagala Krka, Dobova je ugnala Ivančane, Ribničani so klonili v Celju.

Krka - Škofljica 37:23 (21:16)

Rokometaši Krke so premagali Škofljico s 37:23 (21:16).

* Dvorana Marof, sodnika: Satler, Pukšič.

* Krka: Rauh, Bradeško 2, Majstorović 15 (6), Udovč, Muhič 3, L. Rašo 2, Vukić 2, Stanojević 5, D. Rašo 2, Zajc 4, Nikolić, Lavrič, Kukman, Matko, Blaževič, Horvat 2.

* Škofljica: Mlakar, Dolinšek Kogoj, Kljun 2, M. Pangerc 5 (1), Gliha 1, Šalamon 1, Ju. Rot 4, A. Pangerc, Lešek 2, Krese, Šnajdar 2, Etling, Nosan 1, Drnovšek 2, Levstek, Jo. Rot 3 (2).

* Sedemmetrovke: Krka 6 (6), Škofljica 8 (3).

* Izključitve: Krka 12, Škofljica 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši iz Novega mesta so upravičili vlogo favorita v sinočnjem obračunu in na koncu dosegli visoko zmago, svojo že drugo v tem tednu, potem ko so pred dnevi v zaostali tekmi 15. kroga že premagali Slovan.

Včeraj je bila tekma enakovredna le v začetnem obdobju, ko so gostje zadnjič imeli neodločen izid (3:3). Pozneje so krkaši počasi, a zanesljivo povečevali naskok, sredi prvega polčasa se je razlika gibala med tremi in štirimi goli, ob polčasu pa je bila +5.

Nič drugače ni bilo v nadaljevanju, Krka ni dovolila, da bi se gostje približali, po drugi strani pa je naskok počasi višala, dvoštevilčnega je dosegla pri 30:20. Zaključek je bil tako le rutinska naloga, končni izid pa 37:23.

Pri domačih je strelsko izstopal Marko Majstorović, ki je dosegel 15 zadetkov, Veljko Stanojević jih je dodal pet. S petimi je bil pri poražencih najbolj učinkovit Matic Pangerc.

V naslednjem krogu bo Krka 3. marca gostovala pri vodilnih Trebanjcih.

Slovenj Gradec - Trimo Trebnje 30:29 (15:16)

Rokometaši Slovenj Gradca so doma premagali Trimo iz Trebnjega s 30:29 (15:16).

* Športna dvorana, gledalcev 805, sodnika: Teršek in Žibret.

* Slovenj Gradec: Leben, Marković, Smolnikar, Cvetko 4 (1), Milenković 2, Štaleker, Karlaš 1, Levc 7 (3), Šol, Kotar 2, Svečko 2, Pandev 1, Saleznik, Lampret 3, Štumpfl 7, Jankovskij 1.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Herceg, Slatinek Jovičič 3, Višček 2, Bulzamini, Didovič, Jurečič 4 (4), Kotar 1, Udovič, Miklavec 6 (1), Grmšek 4, Grbić 2, Nešić 5, Krešić, Ćorsović 2.

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 5 (4), Trimo Trebnje 6 (5).

* Izključitve: Slovenj Gradec 8, Trimo Trebnje 6 minut.

* Rdeči kartoni: /.

V dramatičnem razpletu na Koroškem so udarec v boju za naslov gostom iz Trebnjega zadali domači rokometaši Slovenj Gradca. Ti so tako po remiju sredi novembra proti Velenjčanom zdaj vzeli skalp varovancem Uroša Zormana. Ti sicer tudi po drugem porazu v sezoni ostajajo na vrhu lestvice z 29 točkami, a so se Celjani zvečer proti Riko Ribnici na lestvici točkovno izenačili s Trimom. Slovenjgradčani so se s sedmo zmago v sezoni utrdili na osmem mestu lestvice.

Korošci so dobro začeli dvoboj, nato pa se je zdelo, da Trimo prevzema nadzor nad dogajanjem na parketu, potem ko so prvič na tekmi povedli za dva gola (10:8). Toda domači so na krilih glasne spodbude s tribun vseskozi ohranjali stik in na polčas odšli z le golom zaostanka.

V drugem pa so po nekaj obrambah Tilna Lebna domači večino časa vodili, med 38. in 45. minuto pa zagospodarili na igrišču in povedli za štiri gole (24:20). To je Zormana prisililo v minuto odmora, a se do same končnice razmerje moči ni pretirano spremenilo. Domači so ohranjali dva gola naskoka in zdržali tudi v končnici.

Pri domačih sta po sedem golov dosegla Vid Levc in Uroš Štumpfl, pri gostih je bil s šestimi najboljši strelec Vid Miklavec. Pri Trimu je manjkal prispevek vratarjev, vsi trije, Alen Skledar, Aljoša Čudić in Tin Herceg, so skupaj zbrali štiri obrambe, Leben pri domačih pa 11.

Slovenjgradčani bodo v naslednjem krogu prihodnjo soboto gostovali pri Svišu Ivančni Gorici, Trebanjce pa isti dan čaka domača tekma proti Krki.

Celje Pivovarna Laško - Ribnica 31:29 (13:15)

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so premagali Riko Ribnico z 31:29 (13:15).

* Dvorana Zlatorog, gledalcev 500, sodnika: Backović, Palačković.

* Celje: Zaponšek, Gaberšek, Perić 1, Marguč 2, Mazej 6, Cokan 3, Ćirović, Antonijević, Marić 3, Janc 4, Milićević 6, Korže Lesjak, Malović, Žabić 1, Mlakar 5, Rakita.

* Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj, Pogorelec, Mihelič, Žagar 2, Ljevar 9 (1), Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 1, Cimerman 8, Đekić, Knavs 3, Nosan, Grebenc, Hrastnik 6.

* Sedemmetrovke: Celje /, Ribnica 2 (1).

* Izključitve: Celje 8, Ribnica 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Celjani so prišli do trdo prigarane zmage proti Ribnici. Obračun je ponudil številne preobrate, zadnjega je v ključnih trenutkih uspelo izvesti gostiteljem. Ti so se na lestvici točkovno izenačili z vodilnimi Trebanjci, Ribnica je sedma.

Celjani so odločno začeli in v 11. minuti vodili z 8:3. Še vedno lepe štiri gole prednosti so imeli Celjani še pri 13:9 v 21. minuti, nato pa je sledilo črno obdobje v celjski igri in vzpon Ribničanov.

Ti so namreč z nizom štirih golov najprej izid poravnali na 13:13, tudi po zadetkih razpoloženega Brina Cimermana, v prvem polčasu jih je dosegel sedem, pa so na glavni odmor nesli prednost dveh golov.

Nalet s konca prvega so Ribničani prenesli tudi v uvod drugega polčasa, saj so dosegli še tri gole zapovrstjo in tako z delnim izidom 9:0 prišli na 18:13.

Po golu Uroša Knavsa, ki je zadel za 20:14, pa so se spet prebudili tudi domači rokometaši. Do 42. minute so zmanjšali zaostanek na zgolj zadetek, nato pa so ob dveh izključenih igralcih Ribnice, Gašperja Hrastnika in Cimermana, prišli do izenačenja na 24:24 v 47. minuti.

Celje je v 48. minuti prek Tima Cokana prišlo do prvega vodstva po dolgem času, toda Ribnica se ni dala. Znova je sama povedla za dva gola, tekma preobratov pa se je nadaljevala, saj so nato spet domači v 55. vodili za dva gola po Mazejevem protinapadu.

Celjani so zatem dobro zaigrali tudi v obrambi, tako da so gostom preprečili približanje na en zadetek, sami pa so nato v zadnji minuti potrdili zmago z novim golom Mazeja.

Mazej in Uroš Miličević sta bila s po šestimi goli najboljša strelca Celja, Leon Ljevar in Cimerman pa sta za goste vpisala devet oziroma osem zadetkov.

Ribnica bo v 18. krogu prihodnjo soboto gostila Gorenje.

Dobova - Sviš Ivančna Gorica 33:31 (16:10)

Rokometaši iz Dobove so premagali Sviš Ivančno Gorico s 33:31 (16:10).

* Športna dvorana, gledalcev 250, sodnika: Igor in Dejan Ivančič.

* Dobova: Pauković, Žitković, Suban, Gerjovič 5, Stunković, Romih 5 (1), Pintar 5 (2), Rantah 8 (3), Mladkovič, Ferenčak 4, Kozolić 5, Baznik, Maček, Mataić 1.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 4, Justin 6, Tekavčič 4, Stopar 2, Klemenčič, Omahen, Kutnar 2, Pirnat, Grum 3, Marojević 1, Bradač, Korošec 1, Kompare 1, Košir 7 (3).

* Sedemmetrovke: Dobova 7 (6), Sviš Ivančna Gorica 5 (3).

* Izključitve: Dobova 8, Sviš Ivančna Gorica 12 minut.

* Rdeča kartona: Pintar (37.), Cirar (50.).

Rokometaši Dobove so po tretji zmagi v sezoni zapustili dno prvenstvene lestvice in imajo dve točki več od zadnje Ljubljane. S šestimi točkami so še naprej na mestih, ki ob koncu sezone peljejo v drugi rang tekmovanja. Igralci Sviša iz Ivančne Gorice pa so ostali na devetem mestu s 14 osvojenimi točkami.

Domačini so dvoboj bolje začeli in si hitro priigrali štiri gole naskoka (7:3). Gosti so se v 21. minuti približali na -2, nato pa je Dobova strnila vrste in si že do polčasa nabrala prednost šestih golov (16:10).

V drugem delu se razmerje moči na parketu sprva ni spremenilo, so pa domači zaradi rdečega kartona ostali brez Blaža Pintarja. Ta je namreč iz sedemmetrovke v glavo zadel vratarja Davida Pekeča.

Domači so nadaljevali boljšo igro, povedli za osem golov (20:12), do konca dvoboja pa kljub temu zelo trpeli. Gosti so namreč skorajda izničili zaostanek osmih golov in se v 55. minuti približali na vsega gol razlike (28:27). Nato pa sta usodo gostov zapečatila Nik Rantah in Denis Ferenčak z goloma za 30:27 ter Josip Žitković s pomembno obrambo.

Za tretjo zmago Dobove na zadnjih šestih tekmah v DP je osem golov prispeval Rantah, pri gostih pa jih je sedem dosegel Domen Košir.

Dobova se bo v 18. krogu naslednjo soboto v gosteh pomerila proti Ljubljani, Sviš Ivančna Gorica pa bo isti dan gostila Slovenj Gradec.

Izidi 17. kroga lige NLB v rokometu in lestvica

- petek, 23. februar:

Dobova - Sviš Ivančna Gorica 33:31 (16:10)

- sobota, 24. februar:

Krka - Škofljica 37:23 (21:16)

Slovenj Gradec - Trimo Trebnje 30:29 (15:16)

Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož 23:22 (11:10)

LL Grosist Slovan - Koper 21:25 (11:11)

Celje Pivovarna Laško - Ribnica 31:29 (13:15)

- petek, 5. april:

18.00 Gorenje Velenje - Ljubljana

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 17 14 1 2 559:439 29

2. Celje Pivovarna Laško 17 14 1 2 570:479 29

3. Gorenje Velenje 16 12 3 1 494:403 27

4. Krka 16 9 3 4 478:419 21

5. Koper 17 10 0 7 492:465 20

6. Jeruzalem Ormož 16 9 2 5 433:426 20

7. Riko Ribnica 17 8 2 7 560:534 18

8. Slovenj Gradec 17 7 2 8 485:498 16

9. Sviš Ivančna Gorica 17 6 2 9 487:513 14

10. Urbanscape Loka 17 5 2 10 472:521 12

11. LL Grosist Slovan 17 4 1 12 459:496 9

12. Škofljica 17 4 1 12 445:518 9

13. Dobova 17 3 0 14 425:543 6

14. Ljubljana 16 2 0 14 436:542 4

STA; M. K.