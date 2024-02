Nerazpoložena Krka brez možnosti v Kanalu

25.2.2024 | 08:40

Foto: Alpacem Kanal

Kanal -

Sinoči sta se v Kanalu pomerili ekipi Alpacem Kanala in Krke. To je bil še četrti letošnji obračun omenjenih ekip, tudi tokrat pa je zmaga pripadla gostiteljem. Tokrat precej prepričljivo, saj so Kanalci Krko odpravili gladko s 3:0 (18, 16, 18). Pri domačih sta bila najbolj razpoložena Ranc (18 točk) in Vrtovec (16). Pri Krki je 13 točk zbral Kosmina, a je v napadu pogrešal še kakšnega razpoloženega soigralca. Kanalci so levji delež opravili z dobrimi začetnimi udarci, s katerimi so novomeškim sprejemalcem prizadejali nemalo težav. Kanalci so tako prevzeli prvo mesto v zeleni skupini, Krka pa z veliko prednostjo pred Šoštanjčani ostaja na drugem.

Sportklub prva odbojkarska liga, zelena skupina, 8. krog

Alpacem Kanal – Krka

3:0 (18, 16, 18)

ŠD Kanal, 24. februar 2024. Sodnika: Hafnar, Pevc. Obiskovalcev: 200.

Alpacem Kanal: Kodrič 3, Stojanovič, Cafuta 4, Jakovac 1, Karnel 1, Godnič 1, Kavčič, Maretič L, Okroglič G. (L), Blazsovics 5, Vrtovec 16, Ranc 18. Trener: Rok Knafelc.

Krka: Jarvis 3, Medved 1, Erpič G.1, Bregar 5, Verdinek (L), Kožar, Pulko, Erpič U., Lindič 5, Rojnik 3, Mejal 2, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Na začetku prvega niza sta bili obe ekipi povsem izenačeni. Po uspešnem protinapadu gostujočega sprejemalca Jarvisa so gostje pri rezultatu 4:6 prvič pobegnili za dve točki. Gostje Kanalcem niso dovolili priključka in so po bloku Erpiča še vedno vodili 7:9. Vrtovec je bil v nadaljevanju najbolj zaslužen za izenačenje rezultata na 9:9. Dolenjci so po seriji napak domačih odbojkarjev v napadu ponovno povedli 9:12 in kasneje z asom Bregarja 11:14. Takrat je prvič na tekmi s polminutnim odmorom reagiral domači strateg Knafelc. Z asom Cafute so se Kanalci približali na 13:14. Korektor ekipe Vrtovec je z asom ponovno izenačil rezultat na 15:15. S serijo Vrtovca na začetnem udarcu so Kanci povedli 17:15. Po uspešnem protinapadu Blazsovicsa in vodstvu domačih 19:16 je gostujoči trener Rojc izkoristil še drugi polminutni odmor. Ranc je s tremi uspešnimi protinapadi ekipi Alpacem Kanal priigral vodstvo 23:18. Po napaki gostujočega podajalca Mejala so Kanalci izkoristili prvo zaključno žogo in dobili prvi niz 25:18.



Gostje so v začetku drugega niza zaigrali odločneje in povedli 0:3. Domači korektor Vrtovec je ponovno poskrbel za izenačenje rezultata na 3:3. Pri rezultatu 4:3 je pri gostih na mesto Jarvisa vstopil sprejemalec Rojnik. S serijo dobrih začetnih udarcev domačega podajalca Godniča so Kanalci pobegnili na 6:3. Po dveh zaporednih točkah Ranca in vodstvu Kanalcev 8:3 je pri gostih sledila dvojna menjava. V igro sta vstopila Kožar in Pulko. V nadaljevanju so se Dolenjci z blokom Erpiča približali na 12:9. Pri rezultatu 13:11 je pri domačih v igro vstopil Karnel na mesto podajalca Godniča. Ranc je v nadaljevanju ponovno povedel domače odbojkarje do vodstva 17:12. Pred začetkom končnice so igralci ekipe Alpacem Kanal vodili že 20:14. Takrat je pri domačih v igro vstopil sprejemalec Jakovac na mesto Blazsovicsa. V končnici niza je gostujoči trener Rojc v igro vrnil podajalca Mejala in korektorja Bregarja. Domači strateg Knafelc pa je v igro poslal sprejemalca Maretiča. Kanalci so izkoristili drugo zaključno žogo in povedli 2:0 v nizih.



Napadalni par Vrtovec in Ranc sta bila najbolj zaslužna za vodstvo Kanalcev 6:3. Po napaki Rojnika v napadu in vodstvu Kanalcev 8:4 je gostujoči trener Rojc poizkušal zaustaviti nalet domačih odbojkarjev s polminutnim odmorom. Z blokom Kodriča so igralci ekipe Alpacem Kanal pobegnili na 10:4. Točko kasneje je pri gostih vstopil Jarvis na mesto Bregarja. Po uspešnem napadu Vrtovca so Kanalci povedli 17:11. Z blokom Ranca nad Rojnikom so domači odbojkarji visoko povedli 21:14. Takrat je v igro pri Kanalcih vstopil Jakovac na mesto sprejemalca Blazsovicsa. Kanalci so izkoristili drugo zaključno žogo in povsem zasluženo zmagali na derbiju prvo uvrščenih ekip v Zeleni skupini SportKlub 1A lige.

(vir: OZS/Alpacem Kanal)

Krka bo prihodnjo soboto, 2. marca, ob 19. uri v domači dvorani Marof gostila Šoštanj Topolšico.

S. V.