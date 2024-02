Na vašo pobudo: V Adrii delajo več

23.2.2024 | 14:10

Novo mesto - Bralec iz okolice Novega mesta nam je pisal o razmerah v novomeškem podjetju Adria Mobil, v katerem so delovne obremenitve menda postale prevelike, zato naj bi med delavci vladalo nezadovoljstvo. »Mediji pišete, kakšen promet je imela Adria v preteklem letu, nihče pa ne zapiše ničesar o delovnih razmerah, o tem, da so delavci več v službi kot doma. Že tri mesece delajo po devet ur na dan in tako bo še vsaj do konca marca oz. dokler ne bo vodstvo reklo, da je dovolj. ... Štirje delavci so se postavili zase, zdaj pa jim grozijo z izredno odpovedjo delovnega razmerja ...,« nam je sporočil zaposleni in dodal, da so nadure slabo plačane in da si mnogi delavci ne upajo na bolniški dopust, ker potem ostanejo brez stimulacije za tisti mesec.

Iz podjetja Adria Mobil povedo, da so navedene trditve zavajajoče in neresnične.

Zaradi povečanega obsega del v podjetju Adria Mobil že tri mesece delajo po devet ur – Vodstvo: Delavce obveščamo in pošteno plačujemo

