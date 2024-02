FOTO: Na območju Gotenice celonočno reševanje ponesrečenega jamarja

22.2.2024 | 07:15

Nočno reševanje (Foto: Jamska reševalna služba)

Novomeščan Damijan Šinigoj (desno) na eni prejšnjih reševalnih akcij (Foto: arhiv DL)

Kočevje - Včeraj nekaj pred 18. uro se je pri spuščanju v eno od jam na območju Kočevja, natančneje v jamo pri Jelen brdu na območju Gotenice, poškodoval jamar. Po podatkih ljubljanske policijske uprave je padel okoli šest metrov v globino, a njegovo življenje ni ogroženo. Reševalci so sprožili akcijo, ki naj bi potekala vso noč.

Vodja intervencije Damijan Šinigoj je za portala 24ur.com in N1 povedal, da se je njegova ekipa okoli 21. ure začela spuščati v jamo.

Jamar naj bi padel med spuščanjem in obležal na globini okoli 140 metrov. Moški naj bi si med padcem poškodoval zapestje in rebra ter naj bi težko dihal. Skupina, s katero je bil v jami, mu je ob padcu nudila prvo pomoč.

Šinigoj je dejal, da je jamar tako potolčen in v takih bolečinah, da ne bo mogel sam plezati, in da bo intervencija zagotovo potekala vso noč, saj morajo ozka grla jame med reševanjem tudi širiti. V jami so vzpostavili tudi jamarski telefon, ki omogoča lažji prenos informacij.

Jama pri Jelen brdu je po podatkih katastra jama, dolga 518 metrov in globoka 192 metrov.

Dodano ob 7.50:

Po do sedaj znanih informacijah PU Ljubljana reševanje poškodovanca iz jame še vedno poteka. Jamarji upajo, da ga bodo na plano potegnili do devete ure.

STA; M. K.