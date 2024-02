Danci zaustavili Slovence; praznih rok po hudem boju tudi Peter Hribar

22.2.2024 | 08:30

Šmarječan Peter Hribar (Foto: NTZS)

Busan - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je izgubila dvoboj osmine finala na ekipnem svetovnem prvenstvu v Busanu. S 3:2 je bila boljša Danska, ki si je osmino finala priborila po dodatni kvalifikacijski tekmi z Madžari.

Za Slovenijo je obe točki dobil Darko Jorgić, ki je najprej premagal Tobiasa Rasmussena s 3:0, potem pa še Andreasa Linda s 3:1.

Peter Hribar pa je z Lindom izgubil z 1:3, nato je poraz doživel še Deni Kožul, s 3:1 je bil boljši Jonathan Groth.

O napredovanju v četrtfinale je tako odločala tekma med Hribarjem in Rasmussenom. V četrtem nizu je bil Hribar že na pragu zmage, saj je vodil z 9:7, toda do konca niza, čeprav je selektorica Ojsteršek Urhova pri njegovem vodstvu z 9:8 vzela minuto odmora, ni osvojil niti točke. Pod vtisom izgubljenega četrtega niza je Hribar začel petega, v katerem je Danec povedel že s 6:1, kar je bilo na koncu dovolj za njegovo prvo zmago v Busanu.

»Zagotovo je to najbolj boleč poraz do zdaj. Imel sem vse v svojih rokah, 9:7 v četrtem nizu ob mojem vodstvu z 2:1, a na koncu žal ni bilo dovolj. Ekipi lahko rečem samo kapo dol, dihali smo en za drugega in se res približali četrtfinalu. Kapo dol Darku, ki je bil znova igralec, na katerega smo se lahko zanesli vsako tekmo. Deni je pokazal tudi zelo dobro igro in zmagal na pomembnih tekmah, da smo se uvrstili med najboljših 16. Zagotovo danes ne bo enostavno, vendar pa gremo dalje in verjamem, da se nam bo vse to poplačalo v prihodnje,« ni skrival svojega razočaranja 24-letni Hribar.

V četrtfinalu bodo Danci v četrtek igrali z domačo reprezentanco Južne Koreje, preostali pari pa so Kitajska - Japonska, Francija - Portugalska in Tajvan - Nemčija.

Slovenija je predtekmovanje sicer končala na prvem mestu v svoji skupini 7, potem ko je premagala Singapur s 3:1, Brazilijo s 3:1, Kanado s 3:0 in Malezijo s 3:0.

S tem si je zagotovila neposredno uvrstitev v osmino finala, medtem ko so Danci, drugi v skupini 4, za dvoboj s Slovenijo najprej v dodatni tekmi premagali tretjo ekipo skupine 1 Madžarsko s 3:1.

Slovenska selektorica Andreja Ojsteršek Urh je nekaj besed namenila tudi morebitni uvrstitvi na OI v Pariz.

»Tu so že zaokrožila imena šestnajstih držav, ki naj bi igrale v Parizu. Na tem seznamu smo tudi mi, ampak uradna lestvica bo prišla ven šele v začetku marca, zato ne bi želela ničesar prehitevati. Seveda bi bilo lepše, če bi se uvrstili v četrtfinale in bi s tem odpadli vsi dvomi, toda uvrstitev med najboljših 16 je očitno trenutno naša realnost. Mislim pa, da smo s tem dosegli najboljšo uvrstitev na ekipnih svetovnih prvenstvih, kar je tudi lep uspeh, ki bo še toliko večji, če bo to dovolj tudi za odhod na olimpijske igre.«

STA; M. K.