Na vašo pobudo: Kako varno do središča Straže?

21.2.2024 | 13:20

Ob državni cesti od skladišča Zavoda RS za blagovne rezerve do lekarne in zdravstvenega doma ni pločnika. (Foto: M. Ž.)

Straža - Kako varno peš ali s kolesom do središča Straže – na avtobusno postajo, pošto, v zdravstveni dom, lekarno, trgovino ali pa samo na sprehod? Tako sprašuje Tanja Vovko, prebivalka Ulice talcev in članica Civilne iniciative Pod lipo.

»Odsek ceste od začetka do središča Straže iz smeri Soteske je zelo obremenjen in prometen. Med tednom se ljudje iz Suhe krajine vsaj dvakrat na dan vozijo z osebnimi vozili na delo v Novo mesto in okolico, tod vozijo avtobusi in tovornjaki, več teh tudi zaradi Zavoda RS za blagovne rezerve v Straži, v poletni sezoni pa je ta odsek še bolj obremenjen tudi z motoristi ter turisti in tujci,« opiše razmere.

Kako odgovarjajo na občini?

Prometno obremenjeni odsek državne ceste od »silosov« do lekarne v Straži brez pločnika – Občani se počutijo spregledane in ogrožene – Občina načrtuje ureditev sprehajalne poti ob blagovnih rezervah in železnici do železniškega prehoda

M. Žnidaršič