FOTO: V meganu prevažal sedmerico brez ustreznih dokumentov

21.2.2024 | 10:00

Zaplenjeni megan (Foto: PPIU PU Novo mesto)

Včeraj nekaj po 16. uri so policisti na območju Obrežja kontrolirali voznika osbnega avtomobil Renault megane nemških registrskih oznak. 56-letni državljan Romunije je v njem prevažal sedem državljanov Sirije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Romunije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Sirije še potekajo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Rakovec, Obrežje) prijeli devet državljanov Afganistana, sedem Indije, štiri Nepala, tri državljane Maroka, dva iz Turčije, državljana Bangladeša in Pakistana. Na območju PP Črnomelj (Paunoviči, Vinica) so prijeli tri državljane Sirije in dva iz Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 47. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 137 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nasilništva, grožnje, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.