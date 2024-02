Tudi februar nadpovprečno topel

Ljubljana - Po nadpovprečno toplem januarju tudi v februarju ni kaj drugače. Je izjemno toplo, temperaturni odklon od povprečja pa je še višji, kot je bil januarja, pravi dežurna meteorologinja na agenciji za okolje Veronika Hladnik Zakotnik. Večje ohladitve ni na vidiku, ob padavinah v četrtek in petek bo meja sneženja med 1100 in 1500 metri.

Že od začetka februarja beležimo nadpovprečne temperature zraka v večjem delu države. Jutranje temperature so sicer blizu ledišča, a najvišje dnevne so večinoma med 10 in 15 stopinjami Celzija. Če pa imamo kakšno bolj oblačno noč, pa so že jutranje temperature visoke, je februarsko vremensko dogajanje glede temperatur zraka za STA opisala dežurna meteorologinja na Agenciji RS za okolje (Arso) Veronika Hladnik Zakotnik.

Zadnjih 30 dni, vključno z zadnjimi desetimi januarskimi dnevi, je v večjem delu države povprečna temperatura za okoli štiri stopinje višja, kot bi bila običajno, odklon pa bi se lahko še povečal, glede na to, da kakšne večje ohladitve ni na vidiku. Podobno vreme se bo nadaljevalo, je napovedala.

Januarja letos je odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991-2020 na državni ravni znašal 1,2 stopinje, kar umešča januar 2024 med 15 najtoplejših po letu 1950, so v začetku februarja sporočili z Arsa. Največji temperaturni odklon je bil januarja v visokogorju, delih sredogorja in delih jugozahodne Slovenije. Po nižinah je bil odklon znatno manjši.

Pri količini padavin pa zaenkrat kaže, da je bilo februarja doslej bolj suho kot ponavadi, je pa res, da je pred nami proti koncu tedna še en padavinski dogodek. "Tako da bomo verjetno potem vseeno nekje blizu povprečja, če ne celo nad povprečjem," je glede padavin ocenila Hladnik Zakotnik.

Letošnjo zimo imamo po njenih besedah marsikdaj občutek, da je večinoma suho vreme, vendar pa imamo nekaj padavinskih dogodkov, ki so bolj intenzivni, tako da na koncu smo še vedno nekje nad povprečjem pri namočenosti.

"Četudi po nižinah ni snega, pa je v visokogorju nekako povprečna višina snežne odeje, tam ne moremo reči, da je slaba zima, je čisto povprečna," za STA navaja meteorologinja.

Tudi ob napovedanih padavinah v četrtek in petek bodo hribi dobili kar nekaj snega. Največja količina padavin bo padla na območju Julijskih Alp, kjer lahko zapade ponekod tudi kakšen meter snega. Meja sneženja bo sicer med 1100 in 1500 metri.

Pred tem pa lahko danes in jutri pričakujemo še kar nekaj sonca in suho vreme s temperaturami čez dan tudi do 17 stopinj Celzija. Vremensko spremembo bo napovedal jugozahodni veter, ki bo začel pihati jutri. V četrtek se bo hitro pooblačilo, v zahodnih krajih bo začelo deževati, vetrovno bo.

V petek se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo in nato oslabele v noči na soboto, ko bo vremenska motnja prešla naše kraje. Vsaj v vzhodni polovici države bi se v soboto čez dan lahko razjasnilo, za nedeljo pa zdajšnje napovedi kažejo na nekaj več oblačnosti, bo pa suho vreme, je še napovedala dežurna meteorologinja.

Po podatkih Arsa je bilo januarja letos padavin več kot običajno, je bil pa januar skromen s snežno odejo. Letošnji januar je bil na ravni Slovenije nadpovprečno osončen in se uvršča med štiri najbolj osončene od leta 1961. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin je letošnji januar najbolj podoben januarjem v letih 1951, 2013 in 2021, še kažejo podatki Arsa. Pred tem je bil nadpovprečno topel tudi lanski december.

