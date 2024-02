Vedno bolj priljubljena izmenjava oblačil tudi letos v Novem mestu

20.2.2024 | 10:00

Informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto, ki je podaljšana roka Evropske komisije in deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto, je v soboto, 17. februarja, organizirala že kar tradicionalno izmenjavo oblačil. Udeleženci so v prostore Knjižnice Mirana Jarca prinesli dobro ohranjena oblačila, ki jih ne nosijo več, in jih zamenjali za nove najljubše kose. Zakaj bi vsako sezonsko kupovali nove kose oblačil, ko pa jih lahko med seboj zamenjamo in si tako brezplačno popestrimo omaro in hkrati s svojim trajnostnim ravnanjem prispevamo k bolj zelenemu okolju.

Z izmenjavo, ki jo podpira tudi Mestna občina Novo mesto in je v zadnjih letih postala že kar tradicionalna, udeleženci podaljšujejo življenjsko dobo oblačilom ter preprečujejo nastajanje novih tekstilnih odpadkov in tako prispevajo k uresničevanju evropskih smernic za bolj trajnostno prihodnost.



Naslednja izmenjava oblačil bo jeseni 2024 na Glavnem trgu v sklopu Novomeške tržnice. To je le eden izmed dogodkov, ki jih pripravljajo v lokalnem okolju in na ta način sledijo prednostnim nalogam Evropske komisije. Za več informacij spremljajte družbena omrežja EUROPE DIRECT Novo mesto ali pa jim pišite na europe.direct@rc-nm.si.

Oglasno sporočilo

Galerija