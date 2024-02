Nov minibus za OŠ Vavta vas

20.2.2024 | 08:30

Fotografije: Občina Straža

Vavta vas - Občina Straža je pred Osnovno šolo Vavta vas včeraj prevzela nov minibus za prevoz osnovnošolskih otrok.

Na razpis, ki ga je Občina objavila julija lani, je v roku prispela ena ponudba, ki jo je oddalo podjetje VOLVO, trgovina in servis, d.o.o. iz Ljubljane. Na podlagi tega je bila septembra z dobaviteljem podpisana pogodba, so sporočili s straške občine.

Kot je poudarila ravnateljica Sabina Erjavec, je vesela razumevanja župana Dušana Krštinca in njegovih sodelavcev na občinski upravi, ki so prisluhnili potrebi po novem minubus. Ta ima 16 +1 sedež in bo vozil otroke iz naselji, ki nimajo varne poti v šolo.

Ključe je županu in ravnateljici predal Danilo Drobnič, predstavnik podjetja Volvo d.o.o. iz Ljubljane, in zaželel srečno in varno vožnjo.

Za popestritev programa so poskrbeli učenci drugega razreda skupaj z učiteljico Petro Bukovec.

M. K.

Galerija