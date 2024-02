Hudo poškodovan mladoletnik - vanj trčil avtobus, ko je nepravilno prečkal cesto

19.2.2024 | 12:20

Mercedes, v katerem je Gruzijec prevažal osem turških ilegalnih migrantov (Foto. PU Novo mesto)

V petek okoli 7. ure se je zgodila prometna nesreča na Topliški cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 48-letni voznik avtobusa trčil v mladoletnega pešca, ki je nenadoma stopil na cesto izven prehoda za pešce. Huje poškodovanega mladoletnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Sevniški policisti lovili opite za volanom

Minuli konec tedna so policisti PP Sevnica preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Ustavili in kontrolirali so jih 90 in 74 voznikom odredili preizkus alkoholiziranosti. Štirje so vozili pod vplivom alkohola. 50-letni voznik, ki so ga ustavili v Sevnici, je imel v litru izdihanega zraka 1 miligram alkohola (2,08 g/kg). 47-letni voznici je alkotest pokazal vrednost 0,90 miligrama (1,9 g/kg). Pod vplivom alkohola sta bila tudi 60-letni voznik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,60 miligrama alkohola 1,3 g/kg) in 42-letni voznik z 0,37 miligrama (0,8 g/kg).

Kršitelje so izločili iz prometa, jim odvzeli vozniška dovoljenja, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilne naloge. Med nadzorom so sicer ugotovili še več drugih kršitev cestno prometnih predpisov in ukrepali zoper 13 kršiteljev. Z aktivnostmi, ki bodo usmerjene v zagotavljanje varnosti cestnega prometa, bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnjih dneh, napovedujejo na PU Novo mesto.

Na mejni prehod zadrogiran

V petek dopoldne so policisti na avtocestnem postajališču na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila registrskih oznak Velike Britanije. 31-letnemu državljanu Romunije in Moldavije so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je bil pozitiven in je potrdil prisotnost drog. Kršitelju so zasegli tudi štiri ampule s prepovedanimi anaboliki in sedem manjših zavitkov s kokainom. 31-letniku so odvzeli prostost in ga z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Na električnem skiroju s tremi promili alkohola

V soboto zvečer okoli 20. ure je padel voznik električnega skiroja pri Mihalovcu. Brežiški policisti so ugotovili, da je 36-letnik skiro vozil iz smeri Dobove proti Mihalovcu, zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je izgubil oblast nad skirojem, trčil v drog javne razsvetljave in padel. Pri tem se je lažje poškodoval po glavi, v litru izdihanega zraka pa je imel kar 1,42 miligrama alkohola. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli so mu moped

Med kontrolo prometa na območju Zameškega so policisti PPP Novo mesto v petek nekaj pred 19. uro ustavljali voznika mopeda, na katerem ni bilo registrskih tablic. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in vijugal po cesti. Pri naselju Draga so zapeljali pred njega in ga ponovno ustavljali, vendar tudi tokrat ni upošteval znakov policistov. Izgubil je oblast nad vozilom, trčil v službeno vozilo policije in se lažje poškodoval. Med postopkom so ugotovili, da gre za 18-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran moped. Tega so mu zasegli, o številnih kršitvah cestno prometnih predpisov pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vozil, ampak nezanesljivo

V noči na soboto so policisti PP Šentjernej zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 42-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine - kradli mobilne telefone, moped, denar, ... in viličarja s prašičem

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v noči na soboto nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel mobilne telefone v vrednosti okoli 2.000 evrov in menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

V naselju Mali Ban na območju PP Šentjernej je v petek zvečer nekdo z dvorišča gospodarskega objekta odpeljal neregistriran moped Tomos APN 6, rjave barve.

V soboto med 11. in 14. uro je v Sajevcah na območju PP Krško nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je v soboto zvečer neznanec vlomil v dva avtomobila. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V soboto okoli 22. ure je z dvorišča v Mrtvicah nekdo odpeljal viličarja, na katerem je bil v kovinskem zabojniku prašič. Policisti so v okolici Kerinovega Grma na travniku našli ukradenega viličarja, ali tudi prašiča, pa PU ne poroča. Policisti preiskavo sicer nadaljujejo.

V noči na nedeljo je v Dobličah neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Šmihelu v Novem mestu je med 17. 2. in 19. 2. nekdo vlomil v gostinski lokal in izmaknil menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

Tihotapci in migranti

V soboto nekaj po 17. uri so policisti v Bukošku kontrolirali voznika osebnega avtomobila Mercedes S bolgarskih registrskih oznak. 29-letni državljan Gruzije je prevažal osem državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. V bližini so ustavili še osebni avtomobil Citroen C5 bolgarskih registrskih oznak s tihotapcema, 73-letnim voznikom iz Grčije in 23-letnim sopotnikom iz Gruzije. Državljanu Grčije in državljanoma Gruzije so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila ter jih privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so med 16. 2. in 19. 2. poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Rakovec, Jereslavec, Kapele, Nova vas pri Mokricah, Velika Dolina, Mihalovec, Trnje) prijeli 84 državljanov Sirije, 65 Maroka, 45 Afganistana, 19 Bangladeša, 12 Indije, devet Nepala, šest državljanov Rusije in Turčije, štiri državljane Alžirije in Eritreje, po dva državljana Irana, Pakistana, Tunizije in Somalije in po enega državljana Palestine, Egipta, Kameruna, Slonokoščene obale, Senegala, Iraka, Nigerije, Gane in Sierra Leoneja. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči, Golek pri Vinici, Veliki Nerajec) so prijeli 17 državljanov Maroka, 14 Sirije in dva iz Alžirije in na območju PP Krško (Hrastek) štiri državljane Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 16. 2. in 19. 2. posredovali v 205. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 522 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval pešec, dve nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 16 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 33. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešanih oseb, kurjenja v naravnem okolju, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.