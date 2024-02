Zmagali le Trebanjci in ohranili vodstvo

18.2.2024 | 10:15

Fotografije so s tekme med Trebanjci in Dobovčani. (Foto: FB RK Trimo Trebnje)

V 16. krogu rokometne lige NLB so Trebanjci že v petek visoko premagali Dobovo, včeraj pa so poraza zabeležili Ribničani in Ivančani. Krkaši tekmo tega kroga igrajo 28. februarja.

Trimo Trebnje - Dobova 39:25 (21:15)

Rokometaši trebanjskega Trima so premagali Dobovo z 39:25 (21:15).

* Dvorana OŠ, gledalcev 177, sodnika: Knez in Nahtigal.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Slatinek Jovičič, Višček 1, Bulzamini 4, Didovič 4, Jurečič 4, Kotar 4, Udovič 2, Miklavec, Grmšek 3, Grbić 4, Cingesar 3 (2), Nešić 4, Krešić 5, Ćorsović 1.

* Dobova: Pauković, Žitković, Suban 3, Gerjovič 2, Stunković, Romih, Pintar 3, Rantah 4 (1), Mladkovič, Ferenčak 5, Kozolić 6, Baznik, Maček, Mataić 2.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 2 (2), Dobova 2 (1).

* Izključitve: Trimo Trebnje 2, Dobova 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so se po dveh napornih rokometnih bitkah proti najbolj resnim tekmecem za naslov prvaka - Celjane so doma premagali, z Velenjčani pa so se v gosteh razšli z neodločenim izidom - pomerili z zadnjeuvrščenimi Dobovčani. Vodilna ekipa lige NLB je zanesljivo zmagala, po nepopolnem krogu ima štiri točke prednosti pred Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenjem.

Celjska zasedba se bo v soboto v gosteh pomerila z Ljubljano, velenjska pa v Stični s Svišem Ivančno Gorico.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so pričakovano osvojili načrtovani točki na uvodni tekmi 16. kroga. Do 15. minute je bila tekma še nekako odprta (9:7), nato pa so Dolenjci malenkostno povečali frekvenco svojih obratov in se na veliki odmor odpravili s prednostjo šestih golov (21:15).

V prvih petih minutah drugega polčasa so naredili delni izid 5:0 in povedli za enajst golov (26:15), najvišja razlika na tekmi pa je znašala 15 zadetkov (37:22, 38:23 in 39:24).

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Krešimir Krešić s petimi, v gostujoči pa Matija Kozolić s šestimi goli.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Slovenj Gradcu, Dobova bo gostila Sviš Ivančno Gorico.

Koper - Riko Ribnica 33:30 (18:17)

Rokometaši Kopra so doma premagali Riko Ribnico s 33:30 (18:17).

* Dvorana Bonifika, gledalcev 250, sodnika: Satler in Pukšič.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Poklar 8 (2), Konjevič 1, Bekrić 2, Moljk, Beganović, Stojanović 4, Zugan 4, Sanabor, Nadarevič, Makuc 11 (2), Kete 1, Breznikar 2, Bratkovič.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Pogorelec, Planinšek, Mihelič, Žagar 3, Ljevar 3, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 2 (2), Cimerman 4, Đekić 1, Knavs 11, Nosan, Grebenc, Hrastnik 6.

* Sedemmetrovke: Koper 6 (4), Riko Ribnica 4 (2).

* Izključitve: Koper 12, Riko Ribnica 16 minut.

* Rdeči karton: Konjević (22.), Moljk (28.), Planinšek (58.).

Tekma ekip iz zgornje polovice razpredelnice se je na Obali končala z zmago domače zasedbe, ki se je po številu točk izenačila z ribniško.

V Bonifiki se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsako žogo, tekma je bila vseskozi zelo živčna in napeta. Koprčani, ki so že v prvem polčasu ostali brez Denisa Konjevića in Jake Moljka - oba sta prejela rdeča kartona -, so najboljšo predstavo prikazali v prelomnih trenutkih dvoboja.

Pri vodstvu 28:27 v 51. minuti sta Aleksandar Stojanović in Andraž Makuc povišala koprsko prednost na tri gole (30:27). Ribničani so skušali tekmo "postaviti na glavo", a v tem niso bili uspešni, po zadetku Makuca v predzadnji minuti za najvišje vodstvo na tekmi (33:29) je bilo tudi povsem jasno, da bosta točki ostali na Obali.

Pri gostiteljih je Makuc dosegel 11, Tine Poklar pa osem zadetkov. Pri rokometaših iz dežele suhe robe je bil najbolj učinkovit prvi strelec lige NLB Uroš Knavs z enajstimi goli.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala pri Celju Pivovarni Laško.

Sviš Ivančna Gorica - Gorenje Velenje 26:36 (13:20)

Rokometaši velenjskega Gorenja so v Stični premagali Sviš Ivančno Gorico s 36:26 (20:13).

* Dvorana OŠ, gledalcev 600, sodnika: Žitnik in Kavalar.

* Sviš Ivančna Gorica: Fink, Pekeč, Glavan, Cirar 1, Justin, Tekavčič 3, Stopar 3, Klemenčič, Omahen 3 (1), Kutnar 1, Pirnat, Grum 1, Marojević 6 (3), Bradač 1 (1), Korošec 4, Kompare 3.

* Gorenje Velenje: Skok, Verboten, Taletović, Haseljić 6, Velić 7, Maričić 2, Drobež 2, Tatar 1 (1), Sokolič 4 (2), Verdinek 1, Šiško 2, Jezernik 2 (1), Tajnik 1, Slatinek Jovičič 2, Predović 4, Hriberšek 2.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 8 (5), Gorenje Velenje 4 (4).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 2, Gorenje Velenje 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Velenjčani so na Dolenjskem osvojili načrtovani točki in zaostanek za vodilnimi Trebanjci vrnili na dve točki.

Izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića so vodili od prve do zadnje minute. Takoj so povedli s 3:0, nato pa je njihova prednost konstantno naraščala. Na koncu prve polovice tekme je znašala sedem golov (20:13), najvišja na tekmi pa 13 golov (28:15 in 29:16).

Pri zasedbi iz Šaleške doline je bil najbolj učinkovit Tarik Velić s sedmimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Matevž Skok s 17 obrambami. Marko Marojević je za dolenjsko zasedbo dosegel šest zadetkov.

Ekipa iz Ivančne Goricebo v prihodnjem krogu gostovala v Dobovi.

Izidi 16. kroga lige NLB v rokometu in lestvica.

* Izidi, 16. krog:

- petek, 16. februar:

Trimo Trebnje - Dobova 39:25 (21:15)

- sobota, 17. februar:

Koper - Riko Ribnica 33:30 (18:17)

Ljubljana - Celje Pivovarna Laško 30:37 (11:20)

Sviš Ivančna Gorica - Gorenje Velenje 26:36 (13:20)

Škofljica - Slovenj Gradec 26:31 (12:15)

- nedelja, 18. februar:

19.00 LL Grosist Slovan - Urbanscape Loka

- sreda, 28. februar:

18.30 Jeruzalem Ormož - Krka

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 16 14 1 1 530:409 29

2. Gorenje Velenje 16 12 3 1 494:403 27

3. Celje Pivovarna Laško 16 13 1 2 539:450 27

4. Jeruzalem Ormož 15 9 2 4 411:402 20

5. Riko Ribnica 16 8 2 6 531:503 18

6. Koper 16 9 0 7 467:444 18

7. Krka 14 7 3 4 409:366 17

8. Slovenj Gradec 16 6 2 8 455:469 14

9. Sviš Ivančna Gorica 16 6 2 8 456:480 14

10. Urbanscape Loka 15 4 2 9 426:467 10

11. Škofljica 16 4 1 11 422:481 9

12. LL Grosist Slovan 14 3 1 10 376:415 7

13. Ljubljana 16 2 0 14 436:552 4

14. Dobova 16 2 0 14 392:512 4

STA; M. K.