Krkaši podaljšali niz neporaženosti - v treh nizih premagali Črnuče

18.2.2024 | 09:30

Novo mesto - V novomeški dvorani Marof sta se sinoči pomerili ekipi Krke in Črnuč. V tekmi vodilne in zadnje uvrščene ekipe zelene skupine so pričakovano več pokazali izkušenejši odbojkarji Krke in se razveselili nove zmage, za katero so potrebovali tri nize. Do zmage sta jih znova povedla Jarvis (11 točk) in Kosmina (10), pri gostih pa je bil najbolj razpoložen Mivšek (12). Krko zdaj čaka četrtfinale pokalnega tekmovanja.

Sportklub prva odbojkarska liga, zelena skupina, 7. krog

Krka - Črnuče 3:0 (19, 23, 18)

Dvorana Marof, Novo mesto, 17. februar 2024. Sodnika: Gujtman, Strmčnik. Obiskovalcev: 100.

Krka: Jarvis 11, Medved 4, Erpič G. 2, Kocjančič, Kosmina 10, Bregar 4, Verdinek (L), Kožar, Pulko 4, Erpič U., Lindič 7, Rojnik 2, Mejal 6, Laknar. Trener. Jernej Rojc.

Črnuče: Travnik (L), Mihelčič 1, Mivšek 12, Prevorčnik 3, Ritmanič, Vindišar 2, Drobež, Lenič, 6, Rojc,Elikan, Češnovar 6. Trener: Miha Kikelj.

Novomeščani so v osrednjem delu prvega niza naredili ključno razliko na dober servis Jarvisa. Gostom napad ni stekel, domači pa so na čelu s Kosmino in Bregarjem zanesljivo zaključevali. Ob vodstvu domačinov s 17:11 je gostujoči trener vzel še drugi odmor, a to ni prekinilo naleta domačinov. Prednost domačih je bila dovolj visoka, da je trener Rojc v zaključku niza lahko priložnost ponudil tudi Kožarju in mlademu Medvedu. Niz je po napaki gostov pripadel Krki s 25:19.

V drugem nizu sta bili ekipi poravnani do 13. točke, nakar so si domači odbojkarji privoščili tri zaporedne napake. Nad videnim ni bil navdušen domači trener Rojc, zato je reagiral z odmorom. Krka se je nato sicer približala, a z dvema uspešnima napadoma je Lenič povedel goste na 18:21, pri tem pa je domači trener vzel še drugi odmor. Sledilo je nekaj boljših trenutkov za Krko, katero sta Pulko in Jarvis pripeljala na točko zaostanka (22:23). Gosti so vzeli odmor, zatem pa so Novomeščani postavili tri zaporedne bloke - najprej enega Lindič, nato pa še dva zaporedna Jarvis za končnih 25:23 za Krko.

Tretji niz se je odvil povsem po željah novomeških odbojkarjev, ki so prevladovali v vseh odbojkarskih prvinah od prve do zadnje točke. Ob zanesljivem vodstvu si je domaći trener lahko privoščil tudi številne menjave. Po poškodbi se je na parket vrnil Rojnik, celoten niz je odigral tudi mladi Medved, del niza pa je igro Krke organiziral Kožar. Izkazali so se prav vsi, ob koncu niza pa je rezultat pokazal 25:18 za novo zmago Krke.

Statistika

Lestvica

Gal Medved: "Zelo sem zadovoljen s tekmo. Glede na to, da sem zaradi poškodbe manjkal večji del sezone, sem res vesel, da sem se vrnil in da sem dobil priložnost odigrati celoten niz. Sicer bi lahko naredil kakšno napako manj, tudi nekaj nervoze je bilo prisotne na začetku, a potem se se sprostil in dal ekipi vse, kar sem lahko in sem vesel, da smo uspeli tekmo dobiti v treh nizih."

S. V.

Foto: MOK Krka

Galerija