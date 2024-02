Osebnost leta 2023 TV Vaš kanal je Dragica Šteh

17.2.2024 | 17:00

Dragica Šteh z direktorico TV Vaš kanal Ireno Vide (Fotografije: Boštjan Colarič, Foto grafika)

Prejemniki priznanj Osebnost leta 2023 z Ireno Vide

Andrej Saje, Dušan Strnad, Dragica Šteh, Irena Vide in Jože Simončič

Skupina Nomadi

Voditeljica Petra Krnc Laznik

Šentjernej - »Z globoko hvaležnostjo gledam na točko, kjer stojim danes. Vsak trenutek večera sem preživela v družbi navdihujočih zgodb, ki nosijo moč sporočila, da bodo navdih tudi za druge. Iz srca čestitam vsem nominirancem za naziv Osebnost leta 2023. Hvala vsem, ob tem pa želim deliti pregovor, ki je kot naše vodilo: "Pridnost bogati, pogum krepi, enotnost pa nas naredi močne,"« je po prejemu priznanja Osebnost leta 2023 TV Vaš kanal na prireditvvi v Šentjerneju povedala Dragica Šteh. Gledalci in gledalke so ji v spletnem glasovanju v drugi polovici januarja namenili največ glasov med dvanajstimi osebnostmi.

Dragica Šteh je postala osebnost julija kot koordinatorka mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, sicer pa je profesorica matematike in mama štirih otrok zelo plodna avtorica številnih literarnih del in soustvarjalka kulturnih prireditev v občini Ivančna Gorica, so sporočili s TV Vaš kanal.

Direktorica in odgovorna urednica TV Vaš kanal Irena Vide je ob zaključku osme akcije poudarila: »Letošnje sklepno dejanje, svečana prireditev za Izbor Osebnosti leta 2023, je bila nekaj posebnega in v znamenju večpomenske metafore osmice in njene neskončnosti. Bila je osma zapored. Zgodila se je na dan (15.2) in v letu (2024), ki simbolizirata osmico, ta pa se prav tako skozi prizmo črk v imenu naše televizije (Vaš kanal) kot tudi nazivu (Osebnost) odraža v njeni prispodobi. Tokratna akcija še posebno preseneča po izjemno velikem odzivu gledalcev in oddanih glasov. Veseli me, da je med izbranimi zgodbami veliko mladih in njih navdih daje zagon tudi naši medijski hiši, da je vredno deliti dobre zgodbe. Zgodbe z dobrimi dejanji in dobrim vplivom. Sklenjena krivulja naše osmice nas je, v teh izjemno težkih časih za medije, vodila skozi vzpone in padce. Kljub vsemu navkljub, smo z enotno vizijo zavzete televizijske ekipe in podporniki zmogli udejanjati naše dragoceno poslanstvo. Koristiti družbi. Ji skozi dobre zgodbe, izjemne posameznike in spodbudnimi dejanji vlivati vero vase, upanje v lepši in naš skupni jutri.«

Za naziv Osebnost leta 2023 TV Vaš kanal se je sicer potegovalo še enajst osebnosti meseca: predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske Jožica Rešetič, dolgoletna prostovoljka in predsednica metliškega Rdečega križa Zalka Klemenčič, prejemnik t. i. gospodarskega oskarja in ustanovitelj podjetja L-Tek Radko Luzar, fotograf, upokojeni dopisnik nacionalne televizije in avtodomar Goran Rovan, ultramaratonec in soorganizator dobrodelnih tekov za otroke s celiakijo Andrej Zupan, predsednica Društva življenje brez nasilja in profesorica na novomeški gimnaziji Natalija Petakovič, evropski prvak v zračnih bojih z modeli letal iz prve svetovne vojne Iztok Ogulin, pobudnik ureditve trim steze in septembrske dobrodelne prireditve Trimmigo Igor Kašič, prejemnica nagrade za najboljšo vokalistko na festivalu Mondovizija Maja Marinčič, svetovni juniorski prvak v bodibildingu Žan Černič in dolgoletni član LK Novo mesto ter bodoči guverner slovenskih lionsov Vladimir Bahč ml.

Posnetek celotne prireditve, ki jo je gostil Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej in jo je povezovala Petra Krnc Laznik, na njej pa so nastopili glasbeniki iz Šentjerneja in okolice, združeni v zasedbo Nomadi, in sekcija fanfar Pihalnega orkestra Občine Šentjernej, si lahko v programu Vašega kanala ogledate nocoj ob 20. uri, so še sporočili s TV Vaš kanal.

M. K.