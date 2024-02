Operaterji številke 112 bodo v ponedeljek stavkali; številka bo delovala nemoteno

17.2.2024 | 16:00

Regijski center za obveščanje Novo mesto, tu dežurajo za naše nujne klice po pomoči na številki 112. (Foto: arhiv DL)

Operaterji številke 112 bodo v ponedeljek ob 8. uri začeli s stavko. Kot je danes sporočil predsednik sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah, bo ta trajala do sklenitve stavkovnega sporazuma ali do nadaljnjih odločitev stavkovnega odbora. Po zagotovilih sindikata bo številka 112 tudi v času stavke delovala nemoteno.

Sindikat ministrstva in stavkovni odbor operaterjev centrov za obveščanje sta v petek po štiriurnih pogajanjih prejela odgovor in predlog vladne pogajalske skupine na stavkovne zahteve. Vladni predlog so temeljito preučili in ocenili, da je nekonsistenten in da ne odraža realnih možnosti za približevanje v smislu razrešitve stavkovnih zahtev, zato so sprejeli odločitev, da v ponedeljek začnejo s stavko.

Kot je v sporočilu zapisal Lah, s stavko ne nameravajo škodovati ljudem. "Nasprotno, naše stavkovne zahteve niso le boj za odpravo krivic in izboljšanje položaja operaterjev, ampak predstavljajo tudi boj za ljudi in njihovo varnost," je izpostavil, ob tem pa zagotovil, da bo številka 112 tudi v času stavke delovala nemoteno.

V sindikatu poudarjajo, da želijo s stavko zagotoviti boljše delovne pogoje in ustrezne delovne razmere za operaterje. Vladno pogajalsko skupino pa vabijo, da ponovno prouči njihove stavkovne zahteve in pristopi k pogajanjem.

"Naš cilj ostaja hitra in učinkovita rešitev te situacije skozi konstruktivne in resne pogajalske procese," je izpostavil Lah.

V sindikatu so ob napovedi stavke sicer med drugim pojasnili, da mora operaterjem v začetnem razredu država vsak mesec doplačati razliko do minimalne plače. Nizke plače so privedle do tega, da ni več prijav za razpisana delovna mesta operaterja, obstoječi operaterji pa zaradi kadrovske podhranjenosti, preobremenitve in izgorelosti vse pogosteje iščejo zdravniško pomoč, so navedli.

Novembra lani pa je Lah pojasnil, da operaterji od vlade zahtevajo zagotovila, da bo njihovo delovno mesto uvrščeno v 30. plačni razred in sistematizirano primerljivo z delovnim mestom dispečer v nujni medicinski pomoči, na primerljivi ravni izobrazbe.

Med stavkovnimi zahtevami sindikat izpostavlja tudi ureditev kolektivne pogodbe za področje obrambe, zaščite in reševanja, ustrezno ureditev prazničnega dela, enotno zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centrih za obveščanje, takojšnjo vzpostavitev možnosti ponovnega poslušanja pogovora s klicateljem v vseh centrih za obveščanje, zahtevo po službenih uniformah operaterjev in 24-urno nezgodno zavarovanje za vse zaposlene v centrih za obveščanje.

V sindikatu sicer že od leta 2017 opozarjajo na plačno problematiko, vendar na nekatere njihove zahteve niso dobili odgovorov, kar je bil tudi povod za stavko, je danes poudaril Lah. Ocenil je, da možnosti za preklic stavke ni. Ta bo potekala v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje in v Centru za obveščanje RS.

Na ministrstvu obžalujejo odločitev za stavko

Na ministrstvu za obrambo obžalujejo odločitev operaterjev številke 112 za stavko. Po besedah državnega sekretarja Rudija Medveda so kar nekaj zadev glede pogojev dela rešili ali pa našli pot za rešitev. Vprašanje uvrstitve v višji plačni razred ostaja na mizi, a ga je mogoče rešiti le v okviru krovnih pogajanj za prenovo plačnega sistema.

Vodja vladne pogajalske skupine za pogajanja s sindikatom in zaposlenimi v centrih za obveščanje 112 Medved je danes v izjavi za javnost zatrdil, da so si blizu tudi pri uvrstitvi operaterjev v višji plačni razred. Vlada namreč priznava, da je treba plače operaterjev izboljšati, kar se bo zanesljivo zgodilo v okviru prenove plačnega sistema.

A uvrščanje operaterjev v plačne razrede po Medvedovih besedah lahko poteka samo v okviru krovne pogajalske skupine za prenovo plačnega sistema, kar pa je sindikat kategorično zavrnil. "Nobena pogajalska skupina nima mandata, da se lahko o uvrščanju posameznih poklicnih skupin v plačne razrede pogaja ločeno," je dejal. O zahtevah bodo sicer v ponedeljek obvestili tudi krovno pogajalsko skupino.

V nadaljnjih pogajanjih - za skupno mizo naj bi znova sedli v sredo - bo vladna pogajalska skupina po Medvedovih besedah skušala prepričati sindikat, da je pogajanje v okviru krovne pogajalske skupine edina pot za dosego ciljev. "Uvrstitev v višji plačni razred bi dosegli tudi brez stavke," je dodal.

Kot je dejal Medved, odprta ostaja tudi zahteva glede kolektivne pogodbe za obrambo, zaščito in reševanje. Stavkovni odbor namreč po njegovih besedah zahteva, da Medvedova pogajalska skupina dobi mandat vlade za pogajanja o kolektivne pogodbi. "A mi vsebine te pogodbe ne poznamo, ne vemo, katere zaposlene v sistemu bi zajemala, prav tako ne vemo, kakšna so stališča drugih sindikatov," je izpostavil državni sekretar.

Stavkovni odbor je vladna pogajalska skupina, tako Medved, zato pozvala k predstavitvi vsebine kolektivne pogodbe. "Šele nato lahko gremo na vlado oz. pred krovno pogajalsko skupino za prenovo plačnega sistema, kjer lahko začnemo pogovore in terjamo mandat za pogajanja o tem," je pojasnil.

STA; M. K.