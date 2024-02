Brežice bodo maja gostile Evropski mladinski dogodek

17.2.2024 | 10:00

Na predstavitvi dogodka (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Brežice bodo ob Berlinu, Vilni in italijanskem Forliju med 23. in 26. majem gostile Evropski mladinski dogodek (EYE), ki združuje mlade iz vse Evropske unije in na katerem bodo udeleženci med drugim razpravljali o ključnih družbenih vprašanjih ter oblikovali in izmenjali svoje ideje o prihodnosti Evrope.

Kot so sporočili iz Zavoda Mladinska mreža MaMa, ki povezuje 55 slovenskih mladinskih centrov, bo dogodek ob podpori Evropskega parlamenta in v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, brežiško občino in Mladinskim svetom Slovenije povezal več kot 200 mladih iz Slovenije in okoliških držav, starih med 16 in 30 let.

"Na pobudo mladih iz Brežic smo se odločili za prijavo projekta, saj so Mrežo MaMa prepoznali kot organizacijo, ki bi lahko skupaj z njimi in drugimi mladimi prispevala k večjemu vključevanju mladih v družbo ter omogočila priložnosti za skupno udejstvovanje," je dejala direktorica Mreže MaMa Maja Hostnik.

Dogodek so podprli tudi v uradu za mladino. Kot je povedala direktorica Tina Kosi, mladinsko delo igra ključno vlogo pri spodbujanju aktivnega državljanstva mladih na vseh ravneh. "Skozi različne dejavnosti, kot so delavnice, projekti, prostovoljstvo in izmenjave, mladinsko delo spodbuja kritično mišljenje, socialno angažiranost, demokratične vrednote in solidarnost med mladimi, ki postanejo informirani, aktivni in odgovorni državljani, ki soustvarjajo boljšo družbo," je dejala.

Evropski mladinski dogodek, ki vsaki dve leti poteka v Strasbourgu, in se ga udeleži več kot 10.000 mladih iz vse Evrope, predstavlja eno izmed najmočnejših stičnih točk Evropskega parlamenta in mladih. Z lokalnimi EYE želijo organizatorji del dogodka prenesti po celotni EU.

"Verjamemo, da bo prav dogajanje v Brežicah odlična uvertura v čas pred volitvami, ki bo mladim približalo delovanje EU, pomen udeležbe na volitvah ter dalo smernice, kako lahko vsakdo prispeva k utrjevanju evropske demokracije. Tudi če samo odda svoj glas," je izpostavil predstavnik pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Jan Štrukelj.

Pri oblikovanju programa dogodka že od začetka sodelujejo mladi, saj jih je več kot sto skozi anketni vprašalnik sporočilo, kakšen program in aktivnosti si želijo. Glede na želje, bo program med drugim vključeval kulturno-umetniške kolonije s področja fotografije, likovnega in glasbenega ustvarjanja, plesa, improvizacijskega gledališča, gledališča zatiranih, kratkega filma in pisanja pesmi ter kratkih zgodb.

Vzporedno s kolonijami bodo potekale raznolike aktivnosti - pogovori znanih Slovencev, debatno prvenstvo, govorniški kot, delavnice o priložnostnih, ki jih mladim nudi EU in podobno. Večerno dogajanje bodo popestrili koncerti med mladimi priljubljenih izvajalcev in izvajalk. Pred dogodkom bo potekala spletna kampanja informiranja in ozaveščanja mladih o vlogi, rezultatih in vplivu Evropskega parlamenta na njihova življenja ter spodbujanje k udeležbi na junijskih volitvah.

Mladinski svet Slovenije, krovna organizacija enajstih nacionalnih mladinskih organizacij, bo dogodek podprl z obveščanjem in širjenjem informacij o projektu prek njihovih članskih organizacij in mladinskih svetov lokalnih skupnosti.

STA; M. K.