13-letnik za volanom prevažal še dva otroka

16.2.2024 | 10:10

V naselju Marof na območju PP Brežice so policisti včeraj okoli 16. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat punto. Ugotovili so, da avtomobil vozi 13-letnik, ki je prevažal še dva otroka. Na kraj so poklicali starše in avtomobil zasegli. Zoper starša 13-letnika bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog, danes med drugim sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

Nesreča na AC: Hudo poškodovan voznik

Včeraj nekaj po 8. uri se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča na avtocesti v smeri proti Obrežju, pri izvozu za Kronovo. Na PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da je 60-letni voznik osebnega avtomobila peljal po desnem prometnem pasu. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del tovornega vozila, ki ga je pred njim vozil 45-letni voznik. Hudo poškodovanega 60-letnega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

V Bršljinu trčil voznik z dvema promiloma alkohola

Okoli 22.30 se je zgodila prometna nesreča v Bršljinu v Novem mestu, povzročil jo je 31-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 20-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,98 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določa globo v višini 1.500 evrov, vozniku motornega vozila pa se izreče tudi 21 kazenskih točk.

Voznik brez vozniške, avto neregistriran

Med kontrolo prometa v Semiču so policisti nekaj po 12. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Renault clio so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez vozniške

Nekaj pred polnočjo so brežiški policisti na Čatežu ob Savi kontrolirali voznika osebnega avtomobila Seat arosa. 22-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,46 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli tatu gosenice iz Brezja

Včeraj nekaj po 17. uri so bili policisti obveščeni o tatvini gosenice delovnega stroja z delovišča v Zalogu. O tem so bili takoj obveščeni policisti na širšem območju. V Bršljinu v Novem mestu so ustavili voznika osebnega avtomobila s pripeto prikolico, na kateri so bili naloženi ukradeni predmeti. Dele delovnega stroja so 45-letnemu osumljencu iz Brezja zasegli in vrnili oškodovancu. Zoper tatu bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Kradli vodnike in vino

Na delovišču v Novem mestu je med 14. 2. in 15. 2. nekdo vlomil v skladiščni prostor in ukradel okoli 1.900 metrov ozemljitvenega vodnika. Z vlomom in tatvino je izvajalca del oškodoval za okoli 3.000 evrov.

V Ruhni vasi je neznanec vlomil v zidanico in iz kleti odnesel okoli 150 litrov vina.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Slovenska vas, Kapele) prijeli 22 državljanov Sirije, deset Egipta, devet Afganistana, šest Maroka, pet Irana, štiri Kube, tri državljane Kitajske in Indije, državljana Turčije in Palestine. Na območju PP Črnomelj (Stari trg ob Kolpi) so prijeli deset državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 211 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodoval voznik osebnega avtomobila, in osem nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

