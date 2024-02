Krvodajalska akcija v Šentjerneju: Zgledi vlečejo

16.2.2024 | 09:20

Lovro z očetom

Prvič daruje kri

Odvzem

Šentjernej - Prvo letošnjo terensko krvodajalsko akcijo je Območno združenje Rdečega križa Novo mesto včeraj pripravilo v Šentjerneju, krvodajalce so povabili na njihovo osnovno šolo, kjer so jih vse skupaj prijazno sprejeli zaposleni šole, so sporočili organizatorji.

Prišlo je 82 krvodajalcev, kar nekaj jih je bilo iz sosednjih občin, vendar delajo v Šentjerneju oz. okolici in pridejo s sodelavci. Trije so kri darovali prvič in so bili zadovoljni, da jim je uspelo. Kot je povedal eden izmed njih, Lovro, je o krvodajalstvu poslušal na predavanju v srednji šoli, zdaj pa je akcija potekala v domačem kraju in se je odločil priti skupaj z očetom krvodajalcem. Zgledi zrastejo v družini, dodajajo v OZ RK Novo mesto.

Za malico s klobaso so poskrbeli v kuhinji šole, za postrežbo pa prostovoljki KORK Šentjernej, gotovo je krvodajalcem po postni sredi teknila, menijo na RK, kjer že napovedujejo naslednjo krvodajalsko akcijo v Šentjerneju, ta bo 13. junija.

M. K.

Foto: OZ RKS Nm