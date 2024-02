Predvidenih 15 satelitskih urgentnih centrov. Ministrica: Ničesar ne ukinjamo

Ministrstvo za zdravje je pripravilo kriterije za določitev lokacij satelitskih urgentnih centrov. Skupaj jih je predvidenih 15. Z njihovo vzpostavitvijo želi ministrstvo razbremeniti urgentne centre, je po današnji seji vlade povedala ministrica Valentina Prevolnik Rupel.

Vlada je danes na predlog ministrstva za zdravje sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto. Ta na področju nujne medicinske pomoči prinaša podlago za vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov, ki bodo tako kadrovsko kot tudi tehnično opremljeni za takojšnjo obravnavo akutno bolnih.

Seznam predvidenih satelitskih urgentnih centrov (vir: ministrstvo za zdravje):

- ZD Kočevje

- ZD Postojna

- ZD Tolmin

- ZD Sežana

- ZD Idrija

- ZD Ilirska Bistrica

- ZD Šmarje pri Jelšah

- ZD Sevnica

- ZD Kranj

- ZD Velenje

- ZD Litija

- ZD Črnomelj

- ZD Škofja Loka

- ZD Domžale

- ZD Ivančna Gorica in ZD Grosuplje

Uvaja se tudi tako imenovani srečevalni sistem, s katerim bo zagotovljen takojšen, hiter odziv nujnih reševalnih vozil, hkrati pa bo po navedbah ministrstva razbremenjen dežurni zdravnik, ki bo odslej na teren odšel le takrat, ko bo to zahtevalo stanje pacienta. Intervencije bo zdravnik izvajal skupaj z diplomiranim zdravstvenikom v vozilu urgentnega zdravnika.

Tisti zdravstveni domovi (ZD), ki ne bodo imeli statusa satelitskega urgentnega centra, bodo do dokončne vzpostavitve nove mreže nujne medicinske pomoči ohranili neprekinjeno zdravstveno varstvo, če ga izvajajo. Mreža z ekipami nujnih reševalnih vozil se po navedbah ministrstva prilagaja in krepi na podlagi podatkov dispečerske službe zdravstva, nekateri pa tudi z ekipami vozil urgentnih zdravnikov.

Predlani ostri odzivi

Enega od predlogov reorganizacije mreže nujne medicinske pomoči je sicer že v času mandata ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana konec leta 2022 pripravila takratna delovna skupina ministrstva. Predlog je predvidel 12 urgentnih centrov in 20 satelitskih urgentnih centrov. V nekaterih lokalnih okoljih, kjer satelitski urgentni center ni bil predviden, so zato sledili ostri odzivi zaradi predvidene ukinitve zdravnikov v nujni medicinski pomoči. Na ministrstvu so takrat večkrat poudarili, da je reorganizacija še v fazi usklajevanja.

Nato je aprila lani razširjena skupina ministrstva pripravila strokovna izhodišča za prenovo sistema NMP, v njem pa predvidela 10 satelitskih urgentnih centrov. Za druge kraje pa so predvideli, da bi odločitve o satelitskih urgentnih centrih sprejemali posamično.

Ministrica: Ničesar ne ukinjamo

Ministrica je danes poudarila, da uredba v letošnjem letu na področju nujne medicinske pomoči ne predvideva kakršnihkoli "ukinitev". V krajih, kjer satelitskega urgentnega centra ne bo, obstaja pa dežurna služba, bodo v to službo uvedli le omenjeni srečevalni sistem.

Ekipa ministrstva, ki se ukvarja s postavitvijo mreže nujne medicinske pomoči, je po besedah ministrice Prevolnik Rupel obiskala "tako rekoč vse regije Slovenije". Skupaj z župani ter direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov so se pogovarjali o tem, kako na najboljši način organizirati zagotavljanje nujne medicinske pomoči.

