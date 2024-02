Na AC trk s tovornjakom, ponesrečenca rezali iz pločevine

15.2.2024 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 8.15 sta na avtocesti med počivališčem Starine in izvozom Kronovo, občina Novo mesto, trčila tovorno in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so naletno in požarno zavarovali kraj dogodka, oskrbeli ponesrečenca in ga s tehničnim posegom rešili iz osebnega vozila, odklopili akumulator ter pomagali reševalcem NMP Novo mesto, ki so poškodovanega odpeljali v SB Novo mesto. Dežurni delavci DARS-a so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet ter posuli in očistili razlite motorne tekočine.

Vonj po plinu

Ob 6.37 so na Dalmatinovi ulici v Novem mestu v poslovnih prostorih zaznali rahel vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli dovod plina, pregledali objekt, z detektorjem premerili vrednosti in z zaposlenimi prezračili prostore. Vonj je bil prisoten, vendar ga z detektorjem plina niso zaznali. Obveščeni so bili policisti in upravljalec plinskega omrežja.

Do onemoglega

Ob 9.29 so v naselju Hudeje v občini Trebnje gasilci PGD Trebnje odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili vstop reševalcem reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje do onemogle osebe.

M. K.