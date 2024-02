Nadvoz Benečija v petek v rušenje, cesta zaprta

15.2.2024 | 14:10

Nadvozu Benečija so štete ure. (Foto: R. N.)

Benečija - Prebivalci Krajevne skupnosti Štefan so ob novici, da namerava Direkcija za infrastrukturo porušiti nadvoz Benečija nad nekdanjo hitro cesto mimo Trebnjega, kot smo poročali, skočili na noge. Zahtevali so takojšnjo odložitev rušenja nadvoza, dokler tam ne bo urejeno novo križišče, ki bo omogočalo nadaljnjo prometno povezavo naselij Benečija in Štefan.

Krajani obeh naselij nadvoz namreč uporabljajo vsak dan. Po njem ne vozijo samo avtomobili, traktorji in motorji, temveč gredo peš tudi številni sprehajalci. Z njegovo rušitvijo in brez sočasne gradnje novega križišča bi strnjeno območje krajevne skupnosti fizično razdelili na dva dela, saj bi Benečija ostala brez neposredne povezave z nekaj sto metrov oddaljenim Štefanom. Tja bi se morali ljudje peljati po drugi poti skozi Trebnje, ki je daljša za okoli 3,5 kilometra.

V današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista pa že poročamo, da so vpleteni našli skupni jezik. Nadvoz Benečija bo država sicer res porušila, saj je postal že nevaren, pozneje pa bodo tam zgradili novo križišče, kar bo omogočalo nadaljnjo povezavo naselij Štefan in Benečija - tega naj bi dobili v dveh letih.

Foto: Občina Trebnje

Podrobneje torej v novem tiskanem Dolenjcu.

Zapora ceste

Rušenje nadvoza pa se bo začelo že jutri.

Popolna zapora regionalne ceste Priključek Trebnje zahod – Trebnje bo tako veljala od petka, 16. 2. 2024 od 17.00 ure, do nedelje, 18. 2. 2024 do 17.00 ure, so sporočili s trebanjske občine.

Obvoz bo urejen.

M. K.