Spremenjeno zbiranje odpadkov - »od vrat do vrat« kmalu v Šentjerneju

15.2.2024 | 13:30

Pri zbiranju in ločevanju odpadkov nismo uspešni in učinkoviti, mnogi naši ekološki otoki kažejo na malomarnost ljudi.

Šentjernej - Poskusni pilotni projekt individualnega zbiranja komunalnih odpadkov že od januarja poteka v KS Žabja vas v Novem mestu, prva naslednja občina, ki k temu pristopa, pa je Občina Šentjernej. Na občinski seji so svetniki sinoči soglasno sprejeli strategijo, ki jo je predstavil tehnični direktor Komunale Novo mesto Damjan Balabanič in pomeni izboljšanje varstva okolja.

Novost bodo najprej, s 1. aprilom, vpeljali v samem naselju Šentjernej, postopno – vsaj v dveh letih - pa tudi v ostalih vaseh oz. po celotni občini. V štirih letih načrtujejo spremembe v vseh osmih občinah, v vmesnem času pa bodo vpeljevali dodatne odvoze na kritičnih mestih, ozaveščali ljudi o pravilnem ravnanju z odpadki itd.

Damjan Balabanič, tehnični direktor podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Kot pove Balabanič, je sedanje stanje glede odlaganja odpadkov nasploh zelo pereče, glavni razlog pa je malomarnost ljudi. »Nismo učinkoviti. Zdaj zberemo manj kot 50 odstotkov ločenih frakcij odpadkov, kar pomeni okrog 20 tisoč ton letno. Program EU in zakonodaja pa nalagata, da moramo do leta 2025 zbrati 60-odstotni delež, in nato 70- odstotnega. Zdaj je stanje torej bolj klavrno, ker imamo sistem odlaganja odpadkov, po katerem se ne ve, kateri občan kam odlaga in kako. Zato gremo v individualen način, ki se je po mnogih slovenskih občinah že izkazal za dobrega in te cilje bi lahko dosegli,« pove Balabanič.

Vsako gospodinjstvo dobi svoje zabojnike

Individualni sistem pomeni zbiranje odpadkov »od vrat od vrat« in vpeljuje zelo osebni pristop. Vsako gospodinjstvo bo dobilo svoje določene zabojnike, za katere bo zadolženo in bodo identificirani. Kateri bodo, bo odvisno od odločitve občine oz. posameznega gospodinjstva.

Šentjernejska občina bo npr. vpeljala 3 zabojnike: za mešane komunalne odpadke, za embalažo in za biologijo – slednji bodo potrebni, če uporabniki ne bodo imeli kompostnikov, kar pa jih večina gospodinjstev na podeželju ima. Šlo bo za manjše, od 80 do 240-litrske zabojnike, ki jih bodo občani imeli na svojem dvorišču. Na dan odvoza, o katerem bodo obveščeni tudi preko urnikov, jih bodo prenesli na dostopne poti, kjer jih bo komunalno podjetje pobralo oz. izpraznilo.

Še vedno skupni ekološki otoki

Balabanič je strategijo predstavil šentjernejskim občinskim svetnikom. S sprejemanjem bodo prišle na vrsto še ostale dolenjske občine.

Odvoz bo potekal enkrat ali dvakrat tedensko, odvisno od potreb. Komunalno podjetje je vključeno v aplikacijo Smetar, kar pomeni, da bodo vsa gospodinjstva dan pred odvozom prejela o tem obvestilo.

Na skupnih ekoloških otokih bo ostalo skupno individualno zbiranje stekla, papirja, ter tekstila – ta se je izkazal za problematičnega, saj ga ljudje odlagajo vsepovsod – in odpadnega olja. Slednje bo za Šentjernej odlična novost, saj ga sedaj lahko odlagajo le v Zbirno reciklažnem centru v Šmalčji vasi.

Za blokovska naselja oz. večstanovanjske objekte, ki jih imajo tudi v šentjernejski občini in v vseh, razen v škocjanski, ostane sistem enak, torej ekološki otoki za odlaganje odpadkov, »a delamo na tem, da bodo zagrajena in da bodo do njih imeli dostop le gospodinjstva, ki jim ta pripada,« pove Balabanič.

Več o ciljih novosti, kakšne stroške bodo prinesli, kaj pravi župan Jože Simončič in več o razpravi pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

