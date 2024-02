Letos bo padlo osem prvih klap slovenskih celovečercev; snemala bosta tudi Kozole in Petkovič

15.2.2024 | 08:30

V redno distribucijo letos med drugim prihaja Blok 5 novomeškega režiserja Klemna Dvornika. (Foto: Luka Matijevec)

Mlada igralska ekipa z reiserjem Klemnom Dvornikom (Foto: Luka Matijevec)

Letos bodo padle prve klape kar osmih slovenskih celovečernih igranih filmov, na razpisih v letu 2023 pa je Slovenski filmski cente (SFC) med drugim podprl dva celovečerna prvenca, štiri igrane celovečerne filme in dva dokumentarna celovečerna filma. Lani si je v slovenskih kinematografih slovenske filme ogledalo 170.371 gledalcev.

Konec februarja bodo v produkciji Temporame začeli snemati film Dekle noči v režiji Luke Marčetiča. Film prinaša zgodbo o Roku, ki dela nočne izmene na zaspani bencinski črpalki v majhnem mestecu, njegovo nočno rutino pa zmoti skrivnostno dekle z okrvavljenim čelom, ki išče pomoč. Za drugo polovico aprila je v produkciji Iridium filma napovedan začetek snemanja filma NK Svoboda režiserja Borisa Petkoviča. Fanta, eden iz Slovenije in drugi iz Sirije, se leta 2016 srečata v begunskem taborišču v Grčiji. Ljubita nogomet, oba imata enake sanje, vendar sta njuna svetova različna.

V maju bodo začeli snemati film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika v produkciji Perfo. To je ganljiva in navdihujoča zgodba po istoimenskem romanu Bronje Žakelj, ki jo gledalec spremlja skozi tri različna življenjska obdobja, v katerih se mora vedno znova soočiti s smrtjo. Film Elvis Škorc, genialni štor, ki ga bo režiral Boris Jurjaševič, bodo začeli snemati julija, producent je Fabula. Trinajstletni genij Elvis, ki ga svet ne razume, prisega na kemijo, stripe in Hanno, najlepše dekle na njegovi šoli. Njegovo življenje se spremeni, ko se njegovi starši ločijo. Film bo posnet po istoimenski knjižni uspešnici Janje Vidmar.

Začetek snemanja filma režiserke Sare Kern Pot stranpot v produkciji Spok je napovedan za september. Po mamini poškodbi je 11-letna Rana odločena sama zaslužiti denar za najemnino, da bi obvarovala mlajšo sestro pred stricem, ki družini ponudi pomoč. Za september je napovedan začetek snemanja film Hotel alkohol režiserja Jana Cvitkoviča, producent je Staragara. Pijanec, norec in narkoman ne uspejo zmagati na "olimpijadi" v psihiatrični bolnišnici. Po sporu z glavnim zdravnikom razočarano pobegnejo.

V produkciji Vertigo bodo oktobra začeli snemati film 20 metrov režiserja Damjana Kozoleta. Veronika, mati dveh hčera, v samoobrambi ubije koruptivnega občinskega uradnika, kateremu je bila dolžna denar za podkupnino. Prikrije zločin, toda odgovornost za storjeno dejanje razjeda njeno vest. Film Čista in zakopana režiserja Martina Turka bodo začeli snemati novembra, producent je Bela film. Nenadna vrnitev v oddaljeni domači kraj in soočenje s starodavno lokalno tradicijo bosta 40-letno Nadio, uspešno odvetnico iz Milana, pripravila na pot ponovnega preverjanja svoje identitete in položaja v odtujeni slovenski družini in vaški skupnosti, so zapisali pri SFC.

Na razpisih v letu 2023 je SFC podprl dva celovečerna prvenca v skupni višini 850.000 evrov - Zverine (režija Maja Križnik) in Izgubljena leta (Aron Hrovath), štiri igrane celovečerne filme v skupni višini 2.344.900 evrov - Birma (Darko Sinko), Hotel Alkohol (Cvitkovič), Zadnji dnevi maestrala (Igor Šterk) in Pot stranpot (Sara Kern).

Podprl je tudi štiri kratke igrane filme v skupni vrednosti 213.040 evrov - Brazgotinec (Anže Gričar), Hiška (Nika Jurman), Poslušalec mostov (Miha Mazzini) in Smrtna ura (Tomaž Gorkič), dva dokumentarna celovečerna filma v skupni vrednosti 214.400 evrov - Svoboda (Metod Pevec) in Ples življenja (Siniša Gačič) ter štiri kratke animirane filme v skupni višini sofinanciranja 324.000 evrov - Nemogoč otrok (Grega Mastnak), Kozmonavti (Leo Černic), Kriva pota (Leon Vidmar) in Kožuh (Miha Reja).

Po doslej zbranih podatkih so lani v slovenskih kinematografih našteli 1.944.638 gledalcev, od tega 170.371 gledalcev slovenskih filmov, kar predstavlja 8,76 odstotni delež.

Celovečerni igrani večinsko slovenski filmi, ki letos prihajajo v distribucijo, pa so Duhovnica (režija Maja Prettner), Zajeti v izviru (Maja Weiss), Zbudi me (Marko Šantić), Opazovanje (Janez Burger), Blok 5 (Klemen Dvornik), Tartinijev ključ (Vinci Vogue Anžlovar), Odrešitev za začetnike (Sonja Prosenc), Cent'anni (Maja Doroteja Prelog), Izgubljeni sin (Darko Štante), Little Trouble Girls (Urška Djukić), Noben glas (Ester Ivakič), Fantasy (Kukla) in To je rop! (Gregor Andolšek).

Kot so še sporočili iz SFC, bo 27. festival slovenskega filma potekal med 22. in 27. oktobrom v Portorožu.

M. K.