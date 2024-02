Na ekološkem otoku se je razlilo jedilno olje

15.2.2024 | 07:00

Zbiralniki olja ne ekoloških otokih so rumene barve. (Foto: simbolna slika, arhiv; MONM)

Včeraj ob 15.45 je v Šmihelu v Novem mestu na ekološkem otoku prišlo do razlitja jedilnega odpadnega olja. Gasilca GRC Novo mesto sta razlito olje nevtralizirala z vpojnim sredstvom in očistila okolico. Posledic za okolje ni, dodajajo na centru za obveščanje.

Goreli odpadki

Ob 15.09 so v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorele smeti in odpadna embalaža. Požar na površini okoli dvajset kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Dobrava.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1, izvod 3. UL. MARJANA KOZINE-NASELJE LEVO 1-49.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI OTOČCU 1992.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo4:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA, izvod 2. V DOLINO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 10:30 na območju TP Hrastovica;

- med 8:00 in 14:30 na območju TP Selska gora;

- med 11:00 in 14:00 na območju TP Pijavice vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Leskovec grad, nizkonapetostno omrežje – Rostoharjeva med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Bojsno, Veseli vrh in Slopno med 7:30 in 13:30 uro, na območju TP Župelevec, Bojsno šola in Spodnje Bojsno med 7:30 in 8:30 uro ter med 12:30 in 13:30 uro, na območjuTP Silovec, nizkonapetostno omrežje – Smer Pišece pa med 11:30 in 13:00 uro.

M. K.