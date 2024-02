Prikaz nasprotnih dejstev: Kaj se dogaja v Zavodu Novo mesto?

14.2.2024 | 11:40

Novo mesto - Na portalu smo objavili povabilo k branju prispevka v aktualnem tiskanem Dolenjskem listu z naslovom V rdečih številkah - Kaj se dogaja v Zavodu Novo mesto?

Na zapisano so se odzvali v Zavodu Novo mesto s prikazom nasprotnih dejstev.

Zahtevani popravek se glasi:

''Zavod Novo mesto podaja odgovor in zahtevo po popravku članka z naslovom ''V rdečih številkah - Kaj se dogaja v Zavodu Novo mesto?''

Zavod Novo mesto pojasnjuje nasprotna dejstva glede na objavljen članek in pojasnjuje, da izid iz naslova poslovanja Zavoda za leto 20232 ne bo negativen, kot je to napačno in neresnično ter zavajajoče prikazano v članku.

Zavod Novo mesto je v letu 2023 realiziral dobrih 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je približno 50% več kot v preteklem poslovnem letu. Ta porast je pretežno posledica obratovanja bazena Novo mesto. Poslovni rezultat Zavoda Novo mesto za leto 2023 bo dokončno znan meseca februarja 2024, vsekakor pa rezultat ne bo v tako imenovanih rdečih številkah, kakor je bilo to objavljeno v članku Dolenjskega lista z dne 07.02.2024.''