Na pustni torek na delu predvsem vlomilci

14.2.2024 | 11:00

Simbolna slika (Foto: Freepik)

Med 5. 2. in 13. 2. je v Mokronogu nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel električni vrtalnik, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Na delovišču na Mirni je v noči na torek neznanec vlomil v zabojnik in odnesel potopno črpalko za vodo.

V Malih Poljanah na območju PP Šentjernej je med 9. 2. in 13. 2. nekdo skozi okno vlomil v nenaseljeno hišo in ukradel motorno žago. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je sinoči okoli 19.30 nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 300 evrov škode.

V kraju Križe na območju PP Novo mesto je včeraj nekdo vlomil v počitniško hišo in izmaknil mobilni telefon in denar.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče) včeraj prijeli 19 državljanov Afganistana, sedem državljanov Sirije, dva državljana Kitajske, državljana Bangladeša, Pakistana in Indije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 200 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.