Koga motijo zasebni vrtci?

13.2.2024 | 12:30

V MO Novo mesto so trije zasebni vrtci brez koncesije. Na sliki so otroci in zaposleni enega od njih, Jane, ki je takole leta 2015 obeležila svojo takratno petletnico.

Ljubljana, Novo mesto - Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pripravljajo spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih, med drugim preučujejo tudi zakonske rešitve sistema financiranja zasebnih vrtcev, ki nimajo koncesije, so pa upravičeni do sofinanciranja iz občinskega proračuna za vsakega otroka v višini 85 odstotkov cene istovrstnega programa javnega vrtca v občini. Morebitna ukinitev sofinanciranja bi po mnenju Združenja zasebnih vrtcev povzročila, da bi ti začeli zapirati svoja vrata.

Kaj pravijo v novoustanovljeni Iniciativi staršev otrok v zasebnih vrtcih in kaj v novomeškem Zasebnem vrtcu Jana?

M. Žnidaršič